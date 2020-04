General Motors en Honda slaan handen ineen voor twee EV’s

Je leest het goed: beide auto’s zullen uitsluitend als Honda worden verkocht. Natuurlijk brengt GM zelf ook modellen uit op dit platform, maar dat zullen geen directe tweelingbroertjes zijn van de nieuwe Honda-modellen. Wie niet kan wachten om in de nieuwkomers te rijden wordt overigens teleurgesteld, want het lijkt erop dat de niet nader omschreven modellen alleen in Noord-Amerika zullen worden gevoerd. Ze worden daar ook gebouwd en moeten leverbaar zijn vanaf modeljaar 2024. Dat betekent dat ze als alles goed gaat in 2023 in de showrooms staan.

Het onderstel en de elektrische aandrijflijn zijn volledig afkomstig van GM, maar Honda is wel verantwoordelijk voor het ex- en interieur van de auto's. Zelfs het rijgedrag wordt door de Japanse experts 'van een eigen karakter voorzien'.

De nieuwe ‘Honda’s’ gebruiken niet alleen onderstel en aandrijflijn van General Motors, maar lenen ook het Onstar-systeem dat we hier in de GM-dagen van Opel kenden. Honda verstopt de dienst onder de vlag van z’n eigen HondaLink, dus ook hier valt de geleende techniek nauwelijks op. Tot slot verdwijnt er een versie van General Motors’ vergaande rijhulp in de nieuwe ‘Japanners’. Dat systeem is in Europa nauwelijks bekend, maar in de VS doet GM met Cadillacs SuperCruise op dit gebied mee in de eredivisie. Honda en GM kondigden al eerder een samenwerking op dit gebied aan.

De basis van de nieuwe elektrische voertuigen wordt gevormd door een nieuw EV-platform dat vorige maand werd aangekondigd. General Motors wil op basis van dit platform onder meer een nieuwe Chevrolet Bolt en een premium-SUV van Cadillac gaan bouwen.

Tegelijkertijd beloofde GM een nieuw soort accu’s, de zogenaamde Ultium-batterijen. Die zijn volgens de Amerikanen uniek doordat ze een zeer flexibele vorm hebben, wat het wegwerken in een personenauto danig moet vergemakkelijken. Toch houdt ‘The General’ ook deze noviteit niet voor zichzelf, want de als Honda verkochte auto’s krijgen ze gewoon mee.

Overigens zijn Honda en GM zeker geen vreemden van elkaar. In de inmiddels geschrapte rubriek 'De Tweeling' kwam geregeld een samenspel tussen de twee aan bod. Zo zagen we er de Daewoo Arcadia, maar ook de Honda Horizon en Acura SLX.