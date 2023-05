'General Motors dit jaar al naar Europa met EV's'

Formeel is General Motors nooit helemaal weggegaan uit Europa, maar toch kunnen we in zekere zin wel over een terugkeer spreken als GM hier weer gericht nieuwe modellen gaat aanbieden. Dat dat gaat gebeuren en dat het om elektrische auto's gaat, is al ongeveer een jaar een hardnekkig gerucht. Nu komt er weer wat meer over naar buiten via Autonews. Dat begrijpt van GM Europe-topvrouw Jaclyn McQuaid dat General Motors komende herfst al begint met het aanbieden van elektrische auto's in ons continent.

Naar verluidt is de Cadillac Lyriq nog altijd de voornaamste kandidaat om deze kant op te komen en ook de bescheidener Chevrolet Equinox, al zou zelfs de GMC Hummer EV op de nominatielijst staan. Waarschijnlijk komt er snel duidelijkheid over welke modellen we precies mogen verwachten, als de eerste auto's al in de herfst de weg op kunnen. Overigens is 'we' in dit geval wel heel breed; waarschijnlijk richt GM zich aanvankelijk slechts op één of een paar Europese landen. Noorwegen is logischerwijs een goede kandidaat vanwege zijn hoge EV-acceptatie, maar ook Nederland zou wat dat betreft (en vanwege de infrastructuur) goede kans maken.