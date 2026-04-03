General Motors voegt een productieshift toe in de fabriek in Flint, Michigan. Daar lopen zogenaamde heavy duty-trucks van de band. Het gaat om extra grote en zware versies van de Chevrolet Silverado en diens zustermodel GMC Sierra. General Motors reageert hiermee volgens Reuters op de toegenomen vraag naar deze 2500- en 3500-modellen. De fabriek in Flint gaat vanaf juni zes in plaats van vijf dagen per week draaien. GM verkocht in 2025 volgens de Detroit Free Press 206.184 heavy duty-Silverado’s en 118.066 heavy duty-Sierra’s, respectievelijk 12 en 9 procent meer dan in het jaar ervoor. Let wel: het gaat hierbij specifiek om de heavy duty-varianten, niet om de ‘lichte’ 1500-versie.

Dit nieuws zou op zichzelf wellicht geen bericht waard zijn, maar nu wel. Automotive News meldt tegelijkertijd namelijk dat General Motors de productie in een andere fabriek in Detroit juist tijdelijk stillegt. In die fabriek worden 1.300 medewerkers tijdelijk naar huis gestuurd wegens het uitblijven van de vraag naar de auto’s die er worden gebouwd. Welke modellen zijn dat dan? Juist: volledig elektrische exemplaren. De ‘Factory Zero’ is verantwoordelijk voor de GMC Hummer, de elektrische Chevrolet Silverado en GMC Sierra en de elektrische Cadillac Escalade IQ. Dat zijn de grootste en zwaarste EV’s uit het gamma van GM, maar zoals Ford al eerder ondervond is dat een moeilijke markt.