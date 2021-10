Gemiddelde prijs tweedehands auto stijgt

Tot en met september zijn er in Nederland meer dan een miljoen tweedehands personenauto's verkocht. 10.022.021 stuks om precies te zijn, 5,5 procent meer dan in diezelfde periode van 2020. De grote vraag naar gebruikte auto's heeft zijn effect op de gemiddelde vraagprijs van occasions. Verkoopsite Autoscout24 meldt dat een de gemiddelde prijs van een tweedehands auto op zijn site afgelopen maand is gestegen naar €20.467. Ter vergelijking: dat is meer dan 15 procent boven de gemiddelde prijs die in 2020 voor een occasion op Autoscout24 werd gevraagd (€17.714). In augustus dit jaar betrof de gemiddelde prijs van een occasion op de website nog €20.234.

De grote vraag naar tweedehands auto's is te verklaren aan de hand van meerdere factoren. De verkoop en levering van nieuwe auto's blijft door het wereldwijde tekort aan computerchips achter. Daarnaast speelt mee dat de vraag naar individueel vervoer als gevolg van de coronapandemie groter is geworden en nog altijd groot is. Autoscout24 zegt dat de gemiddelde occasionprijs niet alleen in Nederland, maar ook in onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk is gestegen.