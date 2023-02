Gemiddelde prijs occasion ver boven wat consument bereid is te betalen

De gemiddelde vraagprijs van een op Gaspedaal.nl en AutoTrack.nl aangeboden occasion is in januari gestegen tot €24.332. Een stevig bedrag dat ook niet in lijn ligt met de gemiddelde zoekprijs van consumenten. Sterker nog, het verschil tussen de gemiddelde zoekprijs en de gemiddelde vraagprijs is enorm toegenomen.

Het gemiddelde consumentenbudget tijdens de zoektocht naar een andere gebruikte auto lag volgens Gaspedaal.nl en AutoTrack in augustus 2022 nog op €19.269. Dat is inmiddels teruggelopen tot €18.974. Dat betekent dat het verschil tussen de gemiddelde zoek- en vraagprijs is opgelopen van €2.470 in augustus naar maar liefst €5.358 in januari dit jaar. De gemiddelde occasionprijs ligt dus ruim 28 procent boven het bedrag waar de gemiddelde consument op zoekt.

Diesel keldert

De populariteit van gebruikte auto's met een dieselmotor is heftig afgenomen. Ten opzichte van januari 2022 werd er afgelopen maand maar liefst 40 procent minder vaak naar gebruikte dieselauto's gezocht op Gaspedaal.nl en Autotrack. Naar benzineauto's werd iets vaker gezocht (1,45 procent) dan een jaar geleden, maar grotere groei zien we in het aantal zoekopdrachten naar elektrische en hybride auto's met een benzinemotor. Naar elektrische auto's werd in januari 5,6 procent vaker gezocht dan in januari vorig jaar. Naar hybride auto's met een benzinemotor maar liefst 16,85 procent vaker.

Niet alleen diesels worden minder populair, ook auto's met een handbak verliezen fans. In januari 2022 zocht nog 23,2 procent gericht naar een gebruikte auto met een handgeschakelde versnellingsbak. Een jaar later ligt dit percentage op 19,7 procent.

Nederland stationland

Nog een opvallende trend: er werd vaker gezocht naar hatchbacks en naar sedans. Stationwagons verloren iets aan populariteit, maar de praktische wagon is nog altijd de populairste carrosserievorm in Nederland. In januari 2022 bestond net geen 27 procent van de zoekopdrachten uit stationwagons. In januari dit jaar lag dat percentage op net geen 25 procent. In 23,8 procent van de zoekopdrachten werd in januari gezocht naar een hatchback. Een jaar eerder betrof dit percentage nog 21,8 procent. SUV's waren in januari goed voor 14,7 procent van de zoekopdrachten.

Populairste occasions

De Volkswagen Golf was op Gaspedaal.nl en AutoTrack in januari de populairste occasion. Eigenlijk staat de hele Top 10 vol met the usual suspects. Zo vinden we op plek twee de Volkswagen Polo en op plekken drie tot en met vijf de BMW 3-serie, Audi A3 en Ford Focus. Zwart is met afstand de populairste 'kleur' voor een tweedehands auto. In maar liefst 27,8 van de zoekopdrachten wordt gejaagd op een zwarte auto. Zwart, wit, grijs, blauw en zilver zijn samen goed voor maar liefst 77 procent van de zoekopdrachten. De andere kleuren in volgorde van populariteit: rood, groen, bruin, beige, oranje, geel, crème, paars, roze en goud.