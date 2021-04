Gemiddelde benzineprijs stijgt boven de 1,70

Wie nog niet elektrisch rijdt, heeft het ongetwijfeld gemerkt: brandstof wordt rap duurder. CBS StatLine noteert voor maart een gemiddelde benzineprijs (E10, Euro 95) van €1,730 per liter, waar dat in maart 2020 nog €1,567 was. In april vorig jaar daalde de benzineprijs zelfs riant onder de 1,50, om daar pas in juni weer bovenuit te komen. Sindsdien bleef het gemiddelde lange tijd keurig rond de €1,55 hangen, maar in januari zette de brandstofprijs de weg omhoog in. In die maand kwam de gemiddelde benzineprijs op €1,615, in februari op €1,676 en in maart dus op precies €1,73.

E5, waarvoor steeds meer Nederlanders graag bijbetalen, is helaas niet opgenomen in de cijfers van het CBS.

Diesel en LPG

Voor diesel geldt een soortgelijk verhaal. In maart vorig jaar ging diesel voor gemiddeld €1,268 over de toonbank, nu is dat €1,392. De stijging vanaf september 2020 is nog indrukwekkender, want in die maand gold een gemiddelde van slechts €1,167.

Ook LPG is duurder geworden, al laat zich dat hier ook wel verklaren door de natuurlijke prijsstijging die dit product in de winter altijd meemaakt. LPG kost nu gemiddeld €0,739, tegen €0,607 in het warme voorjaar van 2020.

Corona

Een deel van de verklaring voor de stijging is dat de vraag naar brandstof een jaar geleden historisch laag was vanwege het begin van de coronapandemie en de daarmee samenhangende lockdowns. Die lockdowns zijn er nog steeds, maar toch wordt er nu meer gereden dan een jaar geleden. Ook de gunstige berichten over vaccins geven de olie- en daarmee brandstofprijs een boost, meldt Nu.nl.

Prijsverschillen

De cijfers van het CBS maken trouwens ook wederom duidelijk hoezeer het loont om op zoek te gaan naar een goedkope pomp. De gemiddelde benzineprijs langs de snelweg kwam in maart uit op €1,858, bijna 13 cent meer dan het algemene gemiddelde. Bemande tankstations die niet langs de snelweg zitten vroegen met €1,727 nipt minder dan gemiddeld, terwijl onbemande tankstations met €1,683 riant onder het gemiddelde uitkomen. Diesel kostte langs de snelweg gemiddeld €1,509 en kwam bij onbemande tankstations op gemiddeld €1,353.