Gemiddelde aanschafprijs auto in Nederland door 50k-grens

Het is zover: de gemiddelde aanschafprijs van een nieuw in Nederland verkochte personenauto is door de magische grens van een halve ton. Vooral elektrische auto’s en plug-inhybrides dragen flink bij aan dat hogere gemiddelde.

De gemiddelde nieuwprijs van een nieuw in Nederland verkochte personenauto stijgt al sinds het begin van de metingen ieder jaar, wat gezien de inflatie en de ontwikkeling van de auto’s zelf eigenlijk niet zo gek is. ‘Mobiliteit in Cijfers’, een uitgave van RAI Vereniging waar we jaarlijks reikhalzend naar uitkijken, laat dat mooi zien. De gemiddelde aanschafprijs van een nieuwe auto ging in de jaren 80 door de 10.000 euro-grens, slechtte ergens tussen 2000 2n 2005 de limiet van 20.000 euro, kwam al in 2015 voorbij de 30.000 euro-grens en groeit sindsdien gestaag door naar wat het nieuwe normaal is geworden: 50.000 euro. Om precies te zijn rept RAI over €50.110, hoewel daarbij wel moet worden aangetekend dat het jaar nog niet voorbij is en men tot en met mei heeft gemeten.

Dalen zal het gemiddelde echter niet, dus kunnen we er rustig vanuit gaan dat die halve ton-grens inderdaad geslecht is. Met €50.110 is de groei trouwens ook fors, want in 2024 kostte een nieuwe auto in Nederland gemiddeld nog ‘maar’ €47.688.

De gemiddelde nieuwprijs wordt in ‘Mobiliteit in Cijfers’ ook nog even onderverdeeld naar segment en naar brandstofsoort. Dat geeft een aantal interessante inzichten. Zo leren we dat er een autosegment is (het elektrische I-segment) waarin de gemiddelde nieuwprijs maar liefst €527.389 is. Onze gok: dit hele segment bestaat uit de Rolls-Royce Spectre.

Relevanter is wellicht dat een A-segmenter, tot niet zo heel lang geleden de klasse waarin 10.000 euro de norm was, gemiddeld €22.723 moet kosten in 2025. Elektrische kleintjes als de Hyundai Inster spelen daar waarschijnlijk een forse rol bij, want een elektrische A-segmenter is met gemiddeld €27.304 nog duurder.

Dat is een trend die we ook breder zien in het Nederlandse autolandschap. De gemiddelde elektrische auto kost met €50.044 weliswaar nipt minder dan het totale gemiddelde, maar is wel fors duurder dan de gemiddelde benzineauto van €34.915. Het feit dat zakelijk gereden auto’s gemiddeld groter en duurder zijn én in toenemende mate elektrisch zijn, speelt daarin ongetwijfeld een grote rol. Plug-inhybrides waren met gemiddeld €72.516 een stuk duurder, hybrides met €41.367 juist goedkoper. Dat Dacia bijna de hele LPG-markt in handen heeft, bewijst de gemiddelde aanschafprijs van €24.519 in deze categorie.

Ook saillant: een dieselauto kost in Nederland in 2025 gemiddeld bijna een ton. Het zegt veel over wat er nog over is van diesels in personenautoland: een handjevol enorme SUV’s en andere luxeproducten.

Minder bpm

Sluiten we af met nog een interessant inzicht: de gemiddelde bpm op een nieuwe benzineauto is in 2025 iets lager dan in 2025. Gemiddeld betalen we per benzineauto €4.434, vorig jaar was dat €4.487. Lagere CO2-uitstoot loont hier dus zichtbaar, maar levert geen lagere nieuwprijs op.