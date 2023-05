Gemeente Den Haag maakt parkeren onbetaalbaar

In delen van het centrum van Den Haag en stadsdeel Scheveningen wordt parkeren extra duur. Ongeacht hoe lang je er parkeert tik je er het dagtarief af. Kwartiertje parkeren? Dat is dan €50 alstublieft.

Omroep West meldt dat Gemeente Den Haag een proef is gestart om centrumbezoekers en dagtoeristen ertoe te bewegen om in plaats van op straat in minder dure parkeergarages te parkeren. De verwachting is dat er door maatregel op straat voldoende parkeerplek overblijft voor bewoners van Den Haag en stadsdeel Scheveningen. Bewoners met een parkeervergunning mogen veelal enkel op straat en niet in een parkeergarage hun auto neerzetten.

Het experiment duurt een jaar. Wie in bepaalde straten in het centrum van Den Haag en stadsdeel Scheveningen parkeert, is het komende jaar dus behoorlijk duur uit. Of je nu een halve dag, een paar uur of slechts 10 minuten je auto parkeert: je bent altijd het volle dagtarief van €50 kwijt. Volgens Omroep West geldt de maatregel in Den Haag onder meer in de straten Bierkade, Aprochestraat, Zuidwal en Hoge Zand. In Scheveningen gaat het om onder meer de Harteveltstraat, Jongeneelstraat en Seinpostduin.

Overigens onderzoekt Gemeente Den Haag ook of het per 1 januari 2025 een milieuzone in het kustgebied kan invoeren. Het zou gaan om een zero-emissiezone voor vrachtwagens en bestelauto's en ook zouden 'vervuilende personenauto's' geweerd kunnen worden. Het onderzoek duurt tot de zomer, waarna de college en de gemeenteraad kunnen besluiten of en onder welke voorwaarden er een milieuzone komt.