Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de Kia PV5 zet Kia een regelrechte concurrent voor de Volkswagen ID.Buzz in de markt, ware het niet dat de Kia aanmerkelijk goedkoper is. Voor minder dan 39 mille koop je er een enorme bak ruimte mee, al is het verstandig om even door te sparen.

Kia PV5 51,5 kWh Essential - €38.895

De MPV is dood, maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen manieren meer zijn om aan een enorm ruime auto te komen. Elektrische aandrijflijnen maken het immers mogelijk om een serieus grote ‘bus’ of SUV te combineren met 0 gram CO2-uitstoot en dus weinig bpm, terwijl zo’n auto vroeger als personenauto compleet kansloos zou zijn in Nederland. Kia profiteerde al van dat feit met de EV9, maar de PV5 Passenger biedt nog meer ruimte voor je euro’s. Net als de Volkswagen ID.Buzz is de PV5 Passenger de personenautoversie van een altijd volledig elektrische bedrijfsauto.

Het is dus ook echt een busje om te zien, maar dan wel een heel moderne. Daar kun je mee gezien worden. Je rijdt zo’n PV5 als particulier al vanaf €38.755 (inclusief btw) en voor dat geld krijg je nergens zoveel ruimte. Een ID Buzz is dik €10.000 duurder en SUV-alternatieven zijn stuk voor stuk krapper. Het laadruim achter de achterbank meet maar liefst 1.320 liter. Daarmee verraadt de PV5 meteen zijn voornaamste (tijdelijke) nadeel: het is vooralsnog altijd een vijfzitter. Kia heeft wellicht iets te goed naar de ID Buzz gekeken en komt pas in een later stadium met een versie met derde zitrij, die wat ons betreft absoluut het wachten waard is. Dan heb je immers pas echt wat aan die gigantische bak ruimte, dus houd bij alle prijzen in dit verhaal alvast rekening met een kleine extra investering voor de extra stoelen die ergens dit jaar leverbaar moeten worden.

De PV5 heeft nog een groot nadeel, en dat is de accucapaciteit. Voor die €38.895 krijg je een busje met 51,5 kWh, waarmee je zelfs op papier maar 295 kilometer ver komt. In de praktijk blijkt asfalt vaak een stuk stroever en blijft er dus ongetwijfeld nog minder van over. De PV5 is er ook met 71,2-kWh batterij en hoewel dat nog steeds niet overdadig is, is de PV5 in die vorm en met een theoretische actieradius 412 veel bruikbaarder. De ‘Long Range’ krijgt ook meteen wat extra vermogen en is met die 163 pk duidelijk vlotter dan de 121 pk sterke basisversie. Gewoon doen dus, die grotere accu, al ben je dan wel minimaal €42.895 kwijt voor een PV5 in Essential-trim.

Die Essential is de voordeligste van vier uitrustingsniveaus. Achtereenvolgens zijn dat de Essential, Plus, Elite en Elite Executive, waarbij de duurste versie €49.145 kost. Nog altijd niet gek, in feite. Aan de buitenzijde is de Essential amper van een Plus te onderscheiden, al heeft laatstgenoemde een klein schuifraam in de schuifdeur en de Essential niet. De Elite pik je er dankzij zijn led-richtingaanwijzers iets makkelijker uit en pas vanaf de Elite Executive krijg je er standaard 16-inch lichtmetaal bij. Andere versies staan op 16-inch staal met wieldoppen.

Dacia noemt zijn basisversies ook ‘Essential’, maar bij Kia vinden ze kennelijk heel wat meer essentieel dan bij Dacia. De PV5 heeft altijd adaptieve cruisecontrol, een regensensor, climatecontrol met twee zones, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en een 12,9-inch touchscreen met navigatie. De stoelen zijn verder ‘gewoon’ standaard in hoogte verstelbaar en de bestuurder krijgt een eigen middenarmsteun voor extra comfort.

Toch is de stap naar de Plus wel een overweging waard. Voor precies €1.000 meer biedt die variant de genoemde schuifraampjes, maar ook stoelverwarming, stuurverwarming, een verwarmde ruitensproeier, een draadloze telefoonlader, een afdekhoes voor de bagageruimte en V2L-functionaliteit voor het opladen van externe apparaten.

De keuze van de auteur

Van mijn eigen Chrysler weet ik hoe handig elektisch bedienbare schuifdeuren en achterkleppen kunnen zijn bij zulke bakbeesten. Daarvoor moet je bij Kia voor de Elite Executive gaan en als het budget makkelijk tot dat niveau reikt, zou dat vermoedelijk dus toch mijn keuze zijn. Het prijsverschil met de Plus is echter significant en daarom draag ik hier toch de PV5 Plus aan als ‘mijn keuze’. We gaan uiteraard voor de grotere batterij en omdat Kia verder geen opties aanbiedt, rest alleen nog het kiezen van een kleur. Ik ga voor ‘Frost Blue’, een van de EV3 bekende blauwe tint die goed aansluit met het deels in donkerblauw uitgevoerde interieur. Het resultaat kost €45.790 en is daarmee nog altijd een relatief voordelige keuze voor wie iets elektrisch moet leasen, maar ook veel ruimte nodig heeft. Al wachten wij wel even op die derde zitrij.

Vergeef ons trouwens de wat beperkte hoeveelheid beelden bij dit verhaal: de Kia-configurator laat zoals altijd wat te wensen over en dus moesten we wat schrapen om aan beeld van de goedkopere PV5's te komen.