Geloof het of niet: de Skoda Octavia is alweer 30 jaar oud

Soms gaat de tijd veel te snel en Skoda levert daarvan het bewijs. Het viert dit jaar drie jubilea en een daarvan heeft te maken met de eerste Skoda Octavia die het onder Volkswagen-bewind voerde. Die wordt dit jaar al 30 jaar oud.

Ondergetekende weet nog heel goed dat hij in de tweede helft van de jaren 90 wekelijks naar de lokale dorps-Albert Heijn liep om de nieuwste editie van AutoWeek op te pikken. Meestal op woensdag, maar het kon geen kwaad op dinsdagmiddag al te spieken of hij er niet al lag. In 1996 was dat niet anders. In een van de edities van AutoWeek waar ik in september van dat jaar twee gulden vijfenzeventig en dus nagenoeg al het zakgeld op stuksloeg, stond de fonkelnieuwe Skoda Octavia: de eerste generatie die het merk onder de vleugels van Volkswagen uitbracht. Dat was wat. En het is inmiddels maar liefst 30 jaar geleden.

Dit jaar viert Skoda dan ook het dertigste geboortejaar van die Skoda Octavia. Natuurlijk had de Octavia - in een ver verleden overigens - voorgangers, maar met de in 1996 gepresenteerde Octavia werd het merk opeens een écht serieuze speler op de Europese markt. Op het platform van de Volkswagen Golf IV, Audi A3, Seat Leon en de tweede generatie Toledo parkeerde Skoda een bloedserieuze C-segmenter met een voor Skoda ongekend zakelijke uitstraling. De op het bureau van niemand minder dan Luc Donckerwolke tot leven gewekte ontwerp bleek niet alleen op een vijfdeurs liftback, maar ook op een ruime stationwagon prima tot uiting te komen.

Die eerste generatie Octavia is met een verscheidenheid aan motoren geleverd. De 1,4-tjes gingen in de beginjaren van het model aan de Nederlandse markt voorbij, maar de 1.6'en, 1.8's al dan niet met turbo, 2.0's en roemruchte 1.9 TDI's kwamen wél onze kant op. De in 2000 in Nederland geïntroduceerde gefacelifte Octavia kreeg wél broodmagere 1.4'tjes met 75 pk, al introduceerde het merk ook een RS-versie en varianten met vierwielaandrijving. De keuze was reuze en dat is tegenwoordig wel anders.

De Skoda Octavia die je nu in de showrooms van Skoda aantreft, is feitelijk de vierde 'moderne' Octavia. Ook die is er als hatchback en als Combi, maar wat aandrijflijnen betreft valt er niet zoveel meer te kiezen. Je krijgt óf een 115 pk sterke niet-geëlektrificeerde 1.5 met handbak, of een 115 pk of 150 pk sterke mild-hybride met handbak of automaat. Een RS-versie bestaat in ons land niet en de diesels zijn uit de Nederlandse prijslijst verdwenen.

Het Skoda van nu oogt lijkt zijn line-up elektrische SUV's en aanstaande elektrische nieuwkomers een totaal ander merk dan 30 jaar geleden, maar aan Skoda's voorliefde voor 'net even meer ruimte voor minder geld dan een Volkswagen'-concept is nooit iets veranderd. Zet een Fabia naast een Polo, een Octavia naast een Golf of een Kodiaq naast een Tiguan: de Tsjechen zijn stuk voor stuk ruimer en hebben een vriendelijker prijskaartje.

Wat Skoda dit jaar nog meer te vieren heeft: Skoda Motorsport bestaat 125 jaar en Skoda viert dat het 35 jaar geleden onderdeel werd van de Volkswagen Group.

Gebruikte Skoda Octavia

Wist je dat AutoWeek een uitgebreid aanbod occasions heeft? Natuurlijk wist je dat. Maar wist je dat daar maar liefst 1.177 tweedehands Skoda's Octavia bij zitten? Keuze zat dus!