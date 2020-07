Gelimiteerde Honda Civic Type R zet Japans circuitrecord

Om te laten zien dat de ondertussen toch wat verouderde Civic Type R nog wat in zijn mars heeft, stuurt Honda een extra lichte speciale editie van de gepeperde hatchback de wereld over om circuitrecords te verslinden. Met succes, zo bewijst de Civic vlakbij het Japanse Nagoya.

Honda komt speciaal voor Europa met de Civic Type R Limited Edition. Uiteindelijk kunnen slechts honderd Europeanen de speciale Civic Type R op naam zetten, want dat is het maximale aantal exemplaren dat van de Limited Edition wordt gebouwd. Op Honda-thuisbasis Suzuka in Japan heeft de Civic Type R Limited Edition zich nu mogen bewijzen. Met succes, want de “meest extreme Type R” heeft het de rondetijd voor een voorwielaangedreven auto's verbroken. De Civic deed uiteindelijk 2:23,993 over een ronde over het 5,8 kilometer lange Formule-1-circuit, dat in 1962 werd geopend en is ontworpen door de Nederlander die ook verantwoordelijk was voor Circuit Zandvoort: Hans Hugenholtz.

Bij de Civic Type R Limited Edition is vooral op het gewicht gelet. Zo krijgt de sportieveling speciale 20-inch lichtgewicht lichtmetalen wielen en speciale Michelin-banden. Dat scheelt al 10 kilo. Ook elders, zoals op de achterste zitrij van de Civic, worden wat kilo’s weggesnoept. In vergelijking met een Type R GT legt de Limited Edition in totaal 47 kg minder in de schaal. Verder sleutelt Honda ook wat aan de ophanging en besturing om beter de bochten door te gaan. Zo reageert het Adaptive Damper System voortaan sneller.

Onder de kap ligt de vertrouwde 320 pk sterke 2,0-liter VTEC turbomotor. Een 0-100-sprint neem 5,7 seconden in beslag. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar de ‘reguliere’ Type R GT kost in ons land minimaal € 59.215.

Het algemene baanrecord op Suzuka ligt trouwens in handen van Mercedes-AMG. Vorig jaar zette Formule-1-coureur Lewis Hamilton het record door 1:30,983 over een ronde te doen.