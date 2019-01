Gelekt: Toyota Supra

Autoland wacht al jaren vol spanning op de nieuwe Toyota Supra en maandag wordt de eerste nieuwe generatie in meer dan twintig jaar dan toch écht gepresenteerd. De Mexicaanse tak van Toyota heeft per ongeluk een inmiddels verwijderde video op zijn Twitterpagina geplaatst waarin de nieuwe sportcoupé al goed is te zien.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de nieuwe Supra (A90) is bepaald geen verrassing meer. Toyota is zelf ook behoorlijk enthousiast over de wedergeboorte van een van zijn meest legendarische modelnamen en daarom slingerde het merk de laatste maanden de ene na de andere teaser de wereld in. Website Jalopnik wist de video te bewaren voordat de Mexicaanse tak van Toyota hem weer van zijn Twitterpagina verwijderde.

In deze screenshots is het al bekende Supra-ontwerp in definitieve productievorm te zien. De auto is in de basis met BMW ontwikkeld, maar al vroeg gingen de twee merken hun eigen kant op. BMW sloeg een andere weg in dan Toyota en plaatste de nieuwe Z4 op het achterwielaangedreven platform. De Supra blijft in theorie trouw aan het Supra-concept. De coupé is immers achterwielaangedreven en heeft een zes-in-lijn die zich schuilhoudt onder een lange motorkap. De Supra moet overigens bijzonder stijf zijn, zo leerden we eerder tijdens een ontmoeting met de grote breinen achter de herboren Supra. Maandag hebben we alle details, nog even geduld dus!