Gelekt: Skoda Kamiq

Via het Twitter-account ‘Skoda News’ kunnen we alvast de cover van het Tsjechische Auto DNES zien. De opmakers van de voorpagina reserveerden veel ruimte voor één auto, die daardoor nu iéts te vroeg al heel duidelijk in beeld is: de Skoda Kamiq. De Kamiq is Skoda’s nieuwe cross-over die - voorlopig - als compactste in de showroom komt te staan. Eerder deelde Skoda al schimmige teaserplaten van de Kamiq waarop al duidelijk werd dat de auto veel invloeden van zijn grotere broers, de Karoq en Kodiaq, zou krijgen. Nu we de neus in zijn naakte hoedanigheid kunnen aanschouwen, blijken die vermoedens waar. Naast de typische Skoda-grille prijken in tweedelen gesplitste koplampen. Vier led-units vullen aan weerszijde de bovenste koplampen.

De Kamiq is de laatste auto van een nieuw VAG-trio. Eerder presenteerde Seat de Arona en eind vorig jaar trok Volkswagen het doek van de T-Cross. Na foto’s van gecamoufleerde Kamiqs, wazige schetsen, de interieurfoto’s en deze gelekte platen is het morgen zo ver: dan volgt de officiële onthulling. Volgende week volgt zijn publieksdebuut tijdens de salon van Genève, later dit jaar verschijnt de Kamiq in de showrooms.