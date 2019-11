Gelekt: Mercedes-Maybach GLS

Mercedes-Benz heeft een nieuw Maybach-model in de ontwikkelingskamers staan, een auto die spoedig zijn Chinese debuut maakt. Helaas voor de Duitsers is de auto nu al in beeld verschenen.

Gisteravond werd de Mercedes-AMG GLS 63 4Matic aan de wereld voorgesteld, maar er is meer nieuws dat betrekking heeft op de grootste SUV van Mercedes-Benz. Op Instagram circuleren namelijk de eerste afbeeldingen van de auto die straks als Mercedes-Maybach GLS door het leven zal gaan.

De extra luxueuze Maybach-versie van de GLS krijgt een verchroomde Maybach-grille in zijn snuit gedrukt waarmee de GLS zich onderscheid van zijn minder verheven broers. Speciale wielen, met chroom volgepropte bumpers Maybach-emblemen op de flanken; het moet de liefhebber van aandachtstrekkende glimmers naar de Mercedes-dealers trekken. Ook duiken er foto's van het interieur op. Mercedes-Maybach geeft de Maybach-GLS ogenschijnlijk captain seats, naar verwachting zeer comfortabele feauteuils op de plek van de tweede én derde zitrij. De derde zitrij lijkt namelijk niet aanwezig op deze Maybach GLS.

Met de Maybach-versie van de GLS richt Mercedes-Benz zijn pijlen op een hoekje van autoland dat steeds drukker wordt bevolkt: dat van de éxtra luxueuze SUV's. Land Rover opereert in dat segment al enige tijd met de Range Rover SV Autobiography, Bentley heeft de Bentayga en Rolls-Royce de alles overtreffende Cullinan. Van die laatste is deze GLS straks geen directe concurrent, maar met name Land Rover moet zich zorgen maken over deze nieuwkomer. In de beste Britse tradities worden de achterpassagiers in de Mercedes-Maybach GLS verwend met boterzachte captain seats en een verzameling comfortverhogende zaken waarvan je als normale sterveling slechts kunt dromen. Op de motorenlijst verwachten we onder meer de 469 pk V8 die ook in de Mercedes-Maybach S 560 ligt. Het is niet aannemelijk dat Mercedes-Benz de Maybach-GLS van de 630 pk V12 uit de S 650 4Matic voorziet, omdat Daimler langzaam maar zeker afscheid neemt van de twaalfcilinder. Binnenkort meer!