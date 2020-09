Gelekt: Maserati MC20

De MC20 verscheen op het favoriete kanaal voor dit soort voortijdig uitgelekte beelden, Instagram. Meer specifiek gaat het om het account actu.auto.fr. De beelden zijn gemaakt tijdens de studiosessie van een journalist die we onder andere omstandigheden als een geluksvogel zouden bestempelen, maar waar we met het oog op Maserati’s mogelijke reactie bij het zien van deze beelden ineens niet meer zo jaloers op zijn.

Achterdek

Hoe het ook zij: de onzekerheid rondom het uiterlijk van de MC20 is hiermee wel weg. De nog ietwat korrelige beelden tonen een auto met inmiddels bekende proporties, maar ook met typische Maserati-kenmerken. Het silhouet van een typisch Italiaanse supercar met middenmotor wordt getekend door een lange kont en een zeer geleidelijk aflopende daklijn. Het achterdek is afgewerkt met een veelbelovende, doorzichtige motorkap met agressieve koelopeningen, terwijl de flanken gezien de plaatsing van de motor opvallend ‘clean’ zijn. De luchthappers die er zijn, zijn dan ook netjes weggewerkt in de donkere dorpel en bovenop het achterscherm.

De korte neus vormt zich over de diep in de auto uitgesneden wielkasten. Ook de voorkant is lekker strak, waarbij relatief bescheiden koplampunits worden vergezeld van een grote, maar niet overdreven grote grille met – uiteraard- Maserati-drietand. Een andere typisch Maserati-kenmerk vinden we in de wielen, waarvan de spaken ogenschijnlijk over drie segmenten zijn verdeeld.

Vlinderdeuren

Het eindresultaat oogt tijdloos, strak en opgeruimd. Met geopende deuren wordt de MC20 echter een pak agressiever, want de auto krijgt heuse vleugeldeuren mee. Ze doen wat denken aan de vlinderdeuren van de Ferrari Enzo, waar diens Maserati-broertje MC12 het met traditionele deuren moest doen.

Achter die deuren bevindt zich een functioneel, maar tegelijkertijd sportief interieur. Net als de buitenzijde doet het binnenste van de MC20 qua basisopzet een beetje denken aan de middenmotor-modellen van Ferrari, maar in vergelijking met de huidige F8 Tributo is het dashboard van de Maserati wel een heel pak strakker en rechtlijniger van vorm. Het instrumentarium wordt geflankeerd door twee ventilatieroosters. Daaronder is een breed touchscreen geplaatst, dat enigszins voor de rest van het dashboard lijkt te zweven. Achter het stuur nemen we ook forse schakelflippers waar.

Elektrificatie

Voor de aandrijving van de MC20 is in eerste instantie een volledig nieuwe V6 verantwoordelijk. De Nettuno-motor, een 3,0-liter, levert dankzij onder meer twee turbo’s 630 pk en 730 Nm. De MC20 moet echter ook symboolstaan voor een nieuw tijdperk voor Maserati, waarbij elektrificatie een grote rol speelt. Hoe dat toekomstbeeld er precies uitziet, weten we morgen.

Aanvankelijk stond de onthulling van de MC20 voor mei gepland, maar vanwege de oorzaak die inmiddels geen omschrijving meer behoeft, werd het evenement over de zomer heen getild. De teaserstroom duurde daardoor ook nog langer dan normaal. Wie het allemaal wil terugzien en -lezen, kan hier terecht.