Gefacelifte Volkswagen Tiguan als R gesnapt

Volkswagen heeft met de 300 pk sterke T-Roc R een bijzonder krachtige compacte cross-over op de menukaart staan, maar het zal niet de enige hoogpotige van het merk zijn waar het zijn R-label op plakt. Van de Tiguan zijn in het verleden al meerdere keren als R-aangeklede testmodellen gesnapt, maar een échte R-versie is er helaas nooit van verschenen. Daar lijkt eindelijk verandering in te komen. Onze spionagefotograaf heeft een ingepakte én gefacelifte Tiguan gesnapt die namelijk weer als R is uitgedost.

De huidige Tiguan werd in 2016 in Frankfurt gepresenteerd en dit jaar is het moment daar dat de vier jaar oude SUV een facelift ondergaat. Uit eerder opgedoken foto's viel al op te maken dat de Tiguan een aantal designelementen van de nieuwe Golf meekrijgt. Zo krijgt de auto koplampen waarvan de indeling sterk doet denken aan die van de Golf VIII. De grille loopt voortaan onder de lichtunits door, al zijn deze nieuwe elementen op deze testauto vakkundig gecamoufleerd.

Dit in het noorden van Zweden betrapte testexemplaar heeft de R-kenmerkende vier uitlaatpijpen onder zijn achterste hangen, en dat kan maar één ding betekenen: dit is een Tiguan R. Het ligt in de lijn der verwachting dat die R-versie dezelfde 300 pk sterke 2.0 TSI onder de kap krijgt die zijn vermogen over alle vier de wielen verdeelt. De transmissie zal een DSG met 7 verzetten zijn. Uiteraard profiteert de Tiguan R van zaken als een sportiever afgesteld onderstel, krachtigere remmerij en een aangepaste stuurinrichting. Mogelijk laat Volkswagen in Genève meer van de vernieuwde Tiguan zien.