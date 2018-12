Gefacelifte Volkswagen Passat gesnapt

Volkswagen heeft de 'NMC Passat' dit jaar aan een nieuwe generatie geholpen, maar ook voor de Europese Passat staat vernieuwing op de rol. Het model gaat onder het mes en vandaag zijn zowel de bijgewerkte Passat Sedan als Variant in camouflagepak in de sneeuw gesnapt.

De huidige generatie van de Europese Passat, B8, draait mee sinds 2014 en dat betekent dat het planningstechnisch gezien tijd is voor een bijpuntsessie. Uit een slide die tijdens een presentatie is getoond bleek eerder al dat Volkswagen nog dit jaar een gefacelifte Passat presenteert, al is het natuurlijk goed mogelijk dat de planning is aangepast en dat de introductie van het bijgewerkte model pas in maart volgend jaar in Genève plaatsvindt. Hoe dan ook: de optische aanpassingen zullen niet wereldschokkend zijn.

De Passat wordt optisch iets gemoderniseerd en dat betekent waarschijnlijk dat de auto een nieuwe bumpers krijgt en dat ook de verlichting anders wordt ingedeeld. De nieuwe indeling van de achterlichtunits is al zichtbaar. Kijk niet gek op van enige invloeden van zustermodel Arteon. Wat Volkswagen op technisch vlak met de auto van plan is, is nog even afwachten. Deze generatie Passat zal overigens de laatste zijn die in het Duitse Emden van de band loopt. Onlangs werd aangekondigd dat de Passat vanaf 2023 bij Skoda gebouwd gaat worden in het in Tsjechië gelegen Kvasiny.

Verwar de Europese Passat overigens niet met de onlangs in China gepresenteerde nieuwe NMC-Passat. Die auto komt niet naar Europa.