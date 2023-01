Gefacelifte Porsche 911 gespot met minder camouflage

2023 is het jaar waarin we de onthulling van de gefacelifte Porsche 911 van de 992-generatie verwachten: de 992.2, zo je wilt. Op spionagebeelden is die auto te zien tijdens zijn testrondes, met iets minder camouflage dan voorheen. Daarbij meldt de fotograaf dat anonieme Porsche-medewerkers zeggen dat de lichtst gemotoriseerde varianten na de facelift een blok zonder turbo's in hun kont hebben. Porsche heeft daar officieel nog niks over bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat Porsche's gefacelifte 911 - in coupé- en cabriovorm - aan de lens van een spionagefotograaf voorbijrijdt. Eerder konden we je al een ingepakte Turbo laten zien en ook de minder bedeelde varianten bleven niet onopgemerkt. Laatstgenoemde schudden inmiddels wel een deel van hun camouflage van zich af, waardoor er nu een klein beetje meer duidelijk wordt over de aanstaande uiterlijke wijzigingen.

Dat de uitlaten naar de plaats van de kentekenplaat zouden verhuizen, wisten we al. De achterlichtpartij daarboven was bij de Porsche's 911 op eerdere spionageplaten ongewijzigd. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen. De onderste delen van de achterlichten lopen ogenschijnlijk verder naar binnen, al zijn ze aan weerszijden nog ingepakt en kunnen we niet alles zien. Mogelijk kiest Porsche ervoor om ook het onderste deel van de achterlichten in het midden van de achterkant met elkaar te verbinden, zodat er een lichtbalk bestaande uit twee ledstrips ontstaat over de gehele kont van de auto. Dat zou op zich geen gekke keuze zijn, daar vroegere 911-generaties ook een doorlopende achterlichtpartij hadden.

Keert de atmosferische instapper terug?

Aan de voorkant kreeg de gefacelifte 911-met-camouflage ook zijn definitieve lichtunits aangemeten, al zijn die nog grotendeels gecamoufleerd. Eerder gespotte ingepakte exemplaren hadden nog 'opplakknipperlichten'. Door de mate van camouflage valt er echter weinig te zeggen over hoezeer de nieuwe lichten anders zullen zijn.

In de motorruimte van de 911 staat bij de facelift naar verluidt wel het een en ander te veranderen. Zo geeft de spionagefotograaf aan dat de lichtst gemotoriseerde 911's vanaf de update weer een atmosferische motor hebben. Dat zou best opmerkelijk zijn, want de vorige generatie 911 (de 991) nam bij zijn facelift juist afscheid van natuurlijk ademende blokken - behalve voor de GT-producten dan. Porsche heeft zelf nog niks kenbaar gemaakt over aanstaande motorwijzigingen. Ondertussen gaan er niet alleen geruchten over een atmosferische, maar ook over een hybride aandrijflijn rond. Later dit jaar is daar naar verwachting meer over bekend.