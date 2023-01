Gefacelifte Peugeot 2008 in beeld

De Peugeot 2008 wordt later dit jaar vier jaar oud en dus heeft het management in Sochaux de designafdeling al een tijd geleden opdracht heeft gegeven om de cross-over op te frissen. Op deze spionagefoto's is die vernieuwde Peugeot 2008 voor het eerst te zien.

De ingepakte Peugeot 2008 op deze foto's is alleen aan de achterzijde ingepakt en dus is het volledige front volledig vrij van camouflerend stickerwerk. Dit testexemplaar heeft aan de voorzijde dan ook helemaal niets te verbergen, de volledige neus is gelijk aan dat van het in 2019 gepresenteerde origineel. Maar dat betekent niet dat er helemaal niets gaat veranderen, mogelijk stuurt Peugeot in een later stadium de grondiger bijgewerkte testexemplaren de deur uit.

De achterkant van deze grijze Peugeot 2008 hangt wél behoorlijk in de plakkers. Het stickerwerk is in zodanige hoeveelheid aangebracht dat nauwelijks te zeggen valt wat er precies verandert. Wel lijkt het erop dat in ieder geval de achterlichten een nieuwe indeling gaan krijgen. Reken daarnaast op aangescherpte bumpers en in het interieur voert Peugeot ongetwijfeld wijzigingen door, al hebben die waarschijnlijk vooral betrekking op het infotainmentsysteem.

Op technisch vlak verandert er ook het een en ander. Net als nagenoeg elke ander model van Peugeot krijgt de 2008 straks nieuwe 48v mild-hybride benzinemotoren met vermogens van 100 en 130 pk. Die nieuwe krachtbronnen moeten een verbruikswinst van zo'n 15 procent opleveren. De elektrische e-2008 krijgt eveneens een nieuwe aandrijflijn, bestaande uit een 156 pk sterke elektromotor en een groter maar vooral efficiënter accupakket. De actieradius moet op iets boven de 400 kilometer uitkomen.