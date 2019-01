Gefacelifte Mitsubishi Pajero Sport gesnapt

Mitsubishi's Pajero Sport ging in 2015 een nieuwe generatie in en dit jaar wordt de auto op de snijtafel gelegd. We kunnen de bijgewerkte SUV nu al in ingepakte vorm bekijken.

De Mitsubishi Pajero Sport, voorheen de Challenger, is in feite de SUV-versie op basis van de L200. De huidige derde generatie werd in 2015 gepresenteerd en is nu rijp voor een facelift, zo blijkt uit de spionagebeelden die vandaag zijn opgedoken. De Pajero Sport is een SUV die gebruikmaakt van de techniek van de L200. De L200 werd onlangs in lijn gebracht met de Pajero Sport, maar blijkbaar is Mitsubishi van mening dat die SUV een stapje voor moet blijven.

Erg heftig lijken de wijzigingen overigens overigens niet te zijn. Mitsubishi geeft de Pajero Sport een iets herzien front met designinvloeden van de Eclipse Cross en aan de achterkant schroeft Mitsubishi anders ingedeelde achterlichtunits. De onthulling van deze bijgewerkte Mitsubishi verwachten we later dit jaar. De eerste generatie van de Pajero Sport was overigens ook in Nederland te koop.