Gefacelifte Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ gesnapt

Onze spionagefotograaf heeft ergens hoog in de Alpen de gefacelifte Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ vastgelegd. Zowel de coupé als de reguliere variant krijgen naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar een bijgepunt uiterlijk. Onderhuids verandert er weinig, is de verwachting.

In aanloop naar de tot dusver laatste Autosalon van Genève in 2019 presenteerde Mercedes-AMG de GLE 53 4Matic+. Dat is qua motorisering de subtopper in het gamma van Mercedes' een-na-grootste SUV. Volgend jaar zal er niet alleen voor het eerst weer een Autosalon plaatsvinden, maar is de GLE-variant ook voor het vierde jaar op de markt. Hoog tijd voor een facelift dus. Daarbij lijkt er niet al te veel te veranderen.

Subtiele wijzigingen

Mercedes-Benz kiest ervoor het gebruikelijk bij te punten: de lichtunits en de bumpers, zowel van de coupé- als de niet-coupévariant. Hoe de nieuwe lichtunits er precies uit zullen zien is nog even afwachten, want het merk pakte ze bij deze testauto's goed in. De bumpers zijn daarentegen bijna allemaal vrijwel naakt. De voorbumper lijkt iets gewijzigd te worden. Aan de achterkant verdwijnt de contrasterende strip boven de vier uitlaten. De ribbels die de A-klasse bij zijn onlangs gepresenteerde facelift in zijn motorkap kreeg, had de GLE al. Die vormen dus geen nieuws.

De motor waarmee Mercedes-AMG de GLE 53 4Matic+ uitrust, blijft hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. Dat betekent dat de auto ook na de facelift een 3-liter zes-in-lijn onder zijn kap zal hebben. In de huidige versie van de subtopper in het GLE-gamma is die goed voor 435 pk en 520 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een mild-hybride systeem voor een tijdelijke 22 pk en 250 Nm koppel extra. Bij de A- en B-klasse werd dat systeem voorzien van een krachtiger startergenerator. Of ook de elektrohulp van de GLE een upgrade krijgt, zal de tijd uitwijzen.

Pas in Qatar?

Verder zal Mercedes-Benz de facelift aangrijpen om een aantal extra zaken aan de optielijst toe te voegen. Denk hierbij aan een nieuwe lakkleur of een nieuwe kleur voor het interieur. Ook zal de standaarduitrusting iets wijzigen, evenals het infotainmentsysteem en de bediening daarvan. Mogelijk grijpt Mercedes weer Genève (maar dan in Qatar) aan om het doek van de gefacelifte GLE 53 te trekken. Dat zou dan wel betekenen dat het daarop nog wachten is tot november 2023.