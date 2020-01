Gefacelifte Dodge Durango onderweg

Dodge is heer en meester in het lang voeren van modellen en dat lot lijkt ook de Durango beschoren. Evenals de Dodge Charger en de Challenger wordt de in 2011 op de markt gebrachte SUV opnieuw bijgewerkt, de laatste keer dat dit gebeurde was in 2013. De voorzijde van de 5 meter lange SUV, een auto die in de Verenigde Staten de strijd aan gaat met SUV's als de Ford Explorer, Jeep Grand Cherokee en Honda Pilot, hangt nog behoorlijk in de plakkers. De achterzijde is echter niet gecamoufleerd en dat wekt de indruk dat de uiterlijke wijzigingen niet zeer ingrijpend zullen zijn.

Dodge verkocht vorig jaar in de Verenigde Staten 459.324 auto's, 8 procent minder dan in 2018. Daarmee scoorde het merk binnen Fiat Chrysler Automobiles in de Verenigde Staten nog best behoorlijk, daar Alfa Romeo, Fiat, Chrysler en Jeep hun verkopen vorig jaar met respectievelijk 23, 41, 23 en 5 procent zagen afnemen ten opzichte van 2018. Slechts Ram noteerde een plus (18 procent). Binnen de Dodge-verkopen zien we een aantal bijzonderheden. De al enkele jaren niet meer leverbare Dart, die ongetwijfeld nog bij menig Dodge-dealer op de parkeerplaats staat, ging nog 389 keer over de toonbank en ook de niet meer geproduceerde Avenger vond nog vier nieuwe baasjes. De Viper, die eveneens niet meer wordt gebouwd, wist nog 19 personen blij te maken. Van de auto's die Dodge nog wél produceert, scoort de Durango met 65.947 exemplaren niet al te best, al nam de verkoop toch nog met 3 procent toe. Opvallend: de aloude Journey, die we in Europa vooral kenden als Fiat Freemont, staat met 94.096 exemplaren fors hoger in de verkoopstatistieken dan de Durango en zelfs de stokoude Caravan, hier onder meer bekend als de Chrysler Voyager, scoorde met 151.927 verkochte exemplaren als een tierelier. Die vooral aan verhuurbedrijven verkochte MPV is daarmee de populairste Dodge van 2019 gebleken. De Charger en Challenger waren goed voor respectievelijk 80.226 en 66.716 gekentekende exemplaren.