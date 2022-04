Gefacelifte BMW X5 M opnieuw gespot

BMW is druk bezig met een Life Cycle Impuls, in de volksmond een facelift, voor de X5. Voor de tweede keer dit jaar krijgen we daar wat van te zien bij een gecamoufleerde X5 M.

De vierde generatie van de BMW X5 draait nu ruim drie jaar mee en hoewel dat nog niet zo heel lang is, acht BMW de tijd rijp voor een tussentijdse opfrisser. Daarbij hebben de ontwerpers zich laten verleiden tot een vrij ingrijpende aanpak. De plakkers op de neus kunnen niet verhullen dat de koplampen behoorlijk worden aangepast. De vrij grote units die nu op de X5 zitten, maken plaats voor exemplaren die wat scherper gevormd en platter zijn. Op de vorige spyshots was dat eigenlijk wat beter te zien, al toont de X5 M die we nu spotten juist weer wat meer van zijn gewijzigde voorbumper. Daar net boven zitten uiteraard weer twee forse 'nieren' als grille, die een slagje breder lijken te worden. Aan de achterkant van de X5 blijft de boel wat meer bij hetzelfde, al mag je ook daar op wat aangepast bumperwerk rekenen.

Een belangrijke noviteit voor de gefacelifte BMW X5 is ongetwijfeld de komst van de nieuwe generatie iDrive. Langzaam maar zeker maken steeds meer modellen daarmee kennis mee in navolging van de volledig elektrische BMW iX, waarin het debuteerde. Dat niet alleen, het is goed mogelijk dat het dashboard van de X5 hiervoor behoorlijk op de schop gaat en er, net als in de iX, twee aan elkaar verbonden schermen komen voor het digitale instrumentarium en het infotainment.

Op technisch vlak is het nog een beetje koffiedikkijken of er iets grondig verandert voor de gefacelifte X5 M. Momenteel is er op M-vlak de keuze uit de reguliere X5 M met een 4,4-liter V8 die 600 pk en 750 Nm levert, of de X5 M Competition met een 25 pk sterkere variant van die motor. Voor wie het allemaal niet zo gek hoeft, is er de keuze uit de 530 pk sterke X5 M50i als subtopper, met daaronder nog de sterke plug-in hybride X5 xDrive45e met 394 pk en de 333 pk sterke X5 xDrive40i. Op dieselgebied is de topper de 340 pk sterke X5 xDrive40d, gevolgd door de 286 pk sterke X5 xDrive30d en de X5 xDrive25d met 231 pk. De 400 pk sterke dieselbeul X5 M50d is al uit de prijslijsten gehaald.