Geen ‘zwakkere’ verkeersslachtoffers in Helsinki in 2019

Het afgelopen jaar gaat voor Helsinki op het gebied van verkeersveiligheid de boeken in als een zeer goed jaar. Geen één voetganger of fietser kwam in 2019 namelijk te overlijden in de straten van de Finse hoofdstad.

Het is de eerste keer sinds de start van de metingen in 1960 dat in Helsinki geen enkele voetganger of fietser overlijdt. Deskundigen denken dat de verlaagde maximumsnelheden een positieve invloed hebben op de verkeersveiligheid. In de stad met zo’n 650.000 inwoners geldt in de meeste woonwijken een maximumsnelheid van 30 km/h. Op de grotere stadswegen ligt de limiet 10 km/h hoger en in de buitenwijken mogen bestuurders maximaal 50 km/h.

Er moet wel worden aangetekend dat 2019 geen smetteloos jaar voor de Europese hoofdstad is. Vorig jaar kwamen namelijk nog wel één automobilist en twee bestuurders van een motor om het leven. Halverwege de jaren 60 lag het sterftecijfer in het verkeer aanzienlijk hoger. In 1965 kwamen namelijk nog 84 mensen om het leven.