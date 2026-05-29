Afgelopen week schoten de temperaturen flink omhoog, waardoor massaal motorfietsen, cabrio’s en klassiekers uit hun stallingen werden gehaald om er een fijne rit mee te maken. Wij gaan dat in deze aflevering van Op Zoek Naar … eveneens doen. We zoeken drie klassiekers, maar gaan niet voor de geijkte weg. Want de minder bekende (en geliefde) familieleden van grootheden als Mini, 2CV, DS, 500 en Kever zijn vaak goedkoper én beter - en uiteraard origineler!

Want wanneer heb je voor het laatst een Fiat 850 in het wild gezien? Of een Peugeot 403? Een Volkswagen Passat van de eerste lichting? Onderstaand trio laat zien dat het niet altijd een geijkte vierwieler-van-toen hoeft te zijn.

Fiat/Seat 850D - 1973 - 33.320 kilometer - €6.950

Fiat is met name beroemd geworden vanwege z’n kleine auto’s, waarbij de 500 (1957-1975) de grootste aaibaarheidsfactor geniet. Andere kleintjes - 600, 850, 126 - hebben op dat punt altijd een bijrol gespeeld, maar zijn stuk voor stuk iets meer auto. Zo heeft de 600 een watergekoelde viercilinder achterin - daarmee rijd je net wat vlotter door het hedendaagse verkeer dan met de luchtgekoelde 500-tweepitter. Opvolger van die 600 (1955-1969, in Spanje en Joegoslavië ging de productie door) was de in 1964 geïntroduceerde 850 die op zijn beurt in 1973 het stokje overdroeg aan de 127. Van de ruim 2,2 miljoen stuks is deze Fiat 850 een leuke overlever. Dit late exemplaar (want in oktober 1973 nieuw in ons land verkocht), is namelijk bij Seat van de band gerold, zoals het frontje toont - in Italië werd de productie al in 1971 gestaakt.

De 850 was een kleine gezinsauto, met achterin ruimte voor twee opgroeiende kinderen. Volwassenen komen er beenruimte tekort. Onderstel en aandrijving raakten in die tijd langzaamaan verouderd: alles achterin, onafhankelijke voorwielaandrijving met dwarse bladveer en achter pendelassen die met spiraalveren zijn afgeveerd. Dit alles maakt de Spaanse Italiaan ietwat zijwindgevoelig, maar z’n directe stuurgedrag laat snelle correcties toe. Een ingehouden rijstijl is echter noodzakelijk vanwege de neiging tot overstuur bij snel bochtenwerk. Bovendien is het remsysteem (trommels rondom, niet-gescheiden remcircuit, geen rembekrachtiging, diagonale banden) rudimentair. Rustig toeren op 60-weggetjes en stoppen voor een picknick; daarvoor is ie uitermate geschikt. De 49-AJ-04 is gedeeltelijk aangepakt (o.a. front, spatborden). De bodem is volgens de aanbieder in goede staat, doordat de auto veel binnen heeft gestaan. Is daarmee de lage kilometerstand verklaard of moet er toch een eentje voor? Je krijgt in ieder geval veel losse onderdelen mee, vandaar(?) dat de vraagprijs slechts € 200 onder de taxatiewaarde ligt. Maar weet: een goede 500 kost zomaar enkele duizenden euro’s méér en is minder zeldzaam.

Signalement

Merk Fiat/Seat

Type 850D

Bouwjaar oktober 1973

Kilometerstand 33.320

Vraagprijs € 6.950

Waar te koop? Handelsonderneming Holtford, Dinxperlo

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 843 cc

Max. vermogen 27 kW/37 pk bij 5.000 tpm

Max. koppel 56 Nm bij 3.400 tpm

Leeggewicht 662 kilo

Bagageruimte 220 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 12,5

0-100 km/h 28 s

Topsnelheid 127 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Peugeot 403 - 1957 - 45.411 kilometer - €4.750

In 1955 maakte de spraakmakende Citroën DS haar debuut. Altijd een beetje in de schaduw van deze extravagante vierwieler opereerde landgenoot en concurrent Peugeot 403 die eveneens in dat jaar het levenslicht zag. En wie heden ten dage een klassieke Peugeot zoekt, gaat al snel voor erkende succesnummers als 404, 504 en 205, met stijgende vraagprijzen tot gevolg. Toch verdient de 403 aandacht, al was het maar omdat deze auto het begin markeerde van een succesvolle samenwerking tussen Peugeot en designhuis Pininfarina die het 403-ontwerp op zich nam. Ook de zelfdenkende ventilator - waardoor filerijden minder heikel werd - vond in de 403 voor het eerst z’n weg, waardoor een gedegen reputatie van een betrouwbare gezinsauto ontstond. Alle reden voor een nadere kennismaking. Met deze Peugeot 403 bijvoorbeeld. Het is een vroeg exemplaar, te herkennen aan het leeuwornament op de motorkap. Vanaf 1958 verdween dit vanwege veiligheidseisen. De AH-76-75 kwam (al) in 1984 naar ons land en plezierde sindsdien drie eigenaren. Het uiterlijk vertoont enige patina, maar het past wel, net als de karakteristieke imperiaal en de gele koplampen. Binnenin ziet het er netjes uit: goed ogend en fors meubilair en een fraai uitgevoerd dashboard met naast de waaiersnelheidsmeter diverse kleinere metertjes en een radio. Of de kilometerstand klopt, wagen we te betwijfelen, want deze is vijfcijferig. Aangenaam is het schuifdak - destijds standaard op de meeste Peugeots.

Onder de gewelfde motorkap snort een 1500-viercilinder die de achterwielen aandrijft. Volgens de aanbieder is de auto klaar om te toeren, de motor loopt als een zonnetje en de voiture remt en schakelt (via een stuurpook) goed. Recent is de radiateur vervangen door een gereviseerd exemplaar. Bij de vraagprijs is een aantal losse onderdelen inbegrepen. Zie je deze zwarte 403 al staan, op een Frans dorpspleintje onder het gebladerte? En dat voor nog geen 5 mille - vind daar maar ‘ns een rijklare DS voor. Gaat je niet lukken.

Signalement

Merk Peugeot

Type 403

Bouwjaar juni 1957

Kilometerstand 45.411

Vraagprijs € 4.750

Waar te koop? Autobedrijf Jan van Houtert, Gemert

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.468 cc

Max. vermogen 43 kW/58 pk bij 4.900 tpm

Max. koppel 101 Nm bij 2.500 tpm

Leeggewicht 1.025 kilo

Bagageruimte 549 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik ca. 1 op 10

0-100 km/h 23,6 s

Topsnelheid 130 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Volkswagen Passat LS - 1976 - 242.778 kilometer - €4.999

Een klassieke Volkswagen? De Kever! Maar met 21 miljoen gebouwde exemplaren rijd je uiteraard niet iets aparts. Bovendien raakte begin jaren 70 het ‘alles achterin’-concept dat uitbreiding kreeg met de Typ 3 en 4, uit de tijd. Onder leiding van Rudolf Leiding(!) werd de koers drastisch gewijzigd. Vanaf nu kwamen voorin geplaatste, watergekoelde motoren in combinatie met voorwielaandrijving, en dat alles in hoekiger Giugiaro-koetsjes. De Golf kwam in 1974, gevolgd door Polo en Scirocco in ’75. De Passat was echter de eerste. Deze in 1973 geïntroduceerde middenklasser was afgeleid van de een jaar eerder op de markt verschenen sedan Audi 80, met het verschil dat de Passat een schuine achterkant had die voorzien was van een kofferbakklepje of een echte derde of vijfde deur.

Volgens de aanbieder is deze Volkswagen Passat zo’n hatchback, maar wij menen toch een kleiner deksel te zien. Hoe dan ook is dit een eveneens leuke overlever, want de B1 kende een matige roestbescherming. Het is een LS en derhalve voorzien van een 75 pk-sterke 1.6 die de slechts 890 kilo wegende Passat van best fatsoenlijke prestaties voorziet. Er mag zelfs een aanhanger van geremd 1.000 kilo op de aanwezige trekhaak geplaatst worden. Bovendien is zo’n LS naar toenmalige maatstaven aardig compleet uitgerust: klokje, dagteller, make-upspiegel, achterruitverwarming, slaapstoelen, dashboard met houtnerfmotief, een radio en toch ook nog wel wat chroomversiering. Ten opzichte van eerdere jaargangen is de 1976-Passat B1 al aardig uitgerijpt: de motor lijkt stiller en de vierbak schakelt soepeler. Gebleven is de lichte, wat indirecte, maar precieze besturing. Als gezinswagen voldeed de Passat prima: genoeg ruimte voor inzittenden en bagage. Da’s na al die jaren uiteraard niet veranderd. Ook leuk is de tijdgebonden groenmetallic lak. Kevers stonden bekend als langlopers, maar ook de 55-YD-31 heeft al een aardige boodschap gedaan. Volgens de aanbieder is recent de waterpomp vervangen en start, rijdt en schakelt de Duitser naar behoren. De APK vervalt januari 2027. Dus: rijden maar! Wie voelt zich geroepen?

Signalement

Merk Volkswagen

Type Passat LS

Bouwjaar oktober 1976

Kilometerstand 242.778 kilometer

Vraagprijs € 4.999

Waar te koop? Handelsonderneming Jan Smeeing, Soest

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.588 cc

Max. vermogen 55 kW/75 pk bij 5.600 tpm

Max. koppel 121 Nm bij 3.200 tpm

Leeggewicht 890 kilo

Bagageruimte 490 l

Max. aanhanger geremd 1.000 kilo

Gem. verbruik ca. 1 op 9

0-100 km/h 13,2 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Leuk, zo’n minder bekende klassieker!

Tja, ditmaal geen vergelijkbare occasions, maar drie klassiekers die als overeenkomst hebben dat ze minder bekend, daardoor goedkoper en toch vaak beter (want ruimer, luxer, veiliger, sneller …) zijn dan hun beroemdere familieleden, zoals de Fiat 850 versus de 500. Of neem de Austin/Morris 1100 Glider ten opzichte van de Seven/Mini. De Porsche 928 contra de 911. Afijn. Wat vind jij van dit trio? Of weet je zelf een leuke, minder voor de hand liggende klassieker? Maak ons deelgenoot!