Jaguar Land Rover kampte vorig jaar met de gevolgen van een cyberaanval en moest daardoor meerdere fabrieken noodgedwongen stilleggen. Nu is er geen aanval, maar toch zal het in de fabriek in Solihull de komende tijd erg rustig zijn.

Die cyberaanval van februari was serieus ellendig voor Jaguar Land Rover, dat in het laatste kwartaal van 2025 flink verlies leed. Dat komt voor een belangrijk deel doordat het een maand lang simpelweg geen auto’s kon maken. Er worden zonder meer wonderlijke keuzes gemaakt bij met name Jaguar, maar bij auto’s als de Land Rover Defender, Range Rover Sport en Range Rover is gebrek aan vraag doorgaans niet het probleem.

Nu zijn er weer problemen, alleen niet door een doelgerichte aanval. De Financial Times meldt dat JLR de productie van de Range Rover en Range Rover Sport tot 8 april stillegt vanwege problemen bij een toeleverancier, die de kennelijk essentiële onderdelen niet kan leveren. De productielijnen in Solihull liggen daardoor in totaal voor minstens twee weken stil, hoewel de laatste vijf dagen daarvan toch al gepland waren als ‘paaspauze’. JLR meldt tegenover de Financial Times dat het nauw samenwerkt met de betreffende toeleverancier om tot een snelle en goede oplossing te komen. Dat snappen we, wat Land Rover kan na ‘rampjaar’ 2025 niet nog een serieuze tegenslag gebruiken.