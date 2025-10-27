Het Chinese autoconcern Geely heeft ambitieuze groeiplannen voor het Verenigd Koninkrijk. De fabrikant wil daar jaarlijks 100.000 elektrische auto's gaan verkopen en overweegt lokale productie, zegt Michael Yang, hoofd van de Britse tak van Geely, tegen de Financial Times. Daarmee willen de Chinezen de strijd aangaan met Tesla en BYD op Europa's op een na grootste markt voor elektrische voertuigen.

Het VK is uitgegroeid tot een belangrijk strijdtoneel voor de Europese expansie van Chinese autofabrikanten, dankzij de sterke verkoop van elektrische auto's en het ontbreken van invoerrechten. "Momenteel is de Britse markt meer open en vriendelijker voor Chinese merken," zei Yang tegen de Britse zakenkrant.

Volgens hem wil Geely de komende drie jaar tien elektrische en plug-inhybridemodellen introduceren en jaarlijks zo'n 100.000 voertuigen verkopen, goed voor ongeveer 5 procent marktaandeel. Ter vergelijking: BYD en Tesla hebben elk dit jaar een aandeel van ongeveer 2 procent.

"In de toekomst, als lokale productie voordeliger blijkt, waarom niet? We staan daar zeker voor open", zei Yang. Geely Auto, met een beursnotering in Hongkong, is onderdeel van Geely Holding. Dit is een van 's werelds grootste autoconcerns, met belangen in Volvo Cars, Polestar, Lotus, de Londense taxibouwer LEVC en Aston Martin.

De Britse regering probeert Chinese autofabrikanten aan te trekken om lokaal te produceren, maar heeft daar tot nu toe weinig succes mee gehad. Dit komt door de hoge energie- en loonkosten vergeleken met landen als Turkije, Hongarije en Spanje, die wel Chinese investeringen hebben binnengehaald.

Het VK wil tegen 2035 jaarlijks 1,3 miljoen voertuigen produceren, bijna een verdubbeling ten opzichte van nu.