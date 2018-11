Geely presenteert Bin Yue

Afbeeldingen van de Bin Yue gaan al een tijdje rond op internet, maar nu is de auto dan officieel gepresenteerd. Geely, het bedrijf achter onder meer Volvo, positioneert de Bin Yue als een B-segmenter en het moet gezegd: voor zo’n compacte SUV ziet de auto er vrij stoer uit. Voor de hand liggende mode-elementen als het in contrastkleur gespoten dak en de opgesplitste D-stijl zijn wellicht niet al te origineel, maar zorgen wel voor een moderne uitstraling. Een strakke kop en kont en opvallende welvingen in de flanken doen de rest. De dakspoiler op de getoonde auto’s mag ook niet onvermeld blijven, want het is vermoedelijk de grootste ‘luifel’ die we ooit zagen op een auto als deze.

Ook het interieur oogt modern. Opvallend is de brede houtlook-baan die over het gehele dashboard loopt en waarin de ventilatieroosters zijn gevat. Het rode bovendeel van het dashboard fleurt de boel in de getoonde auto op een creatieve manier op en ook de middentunnel lijkt origineel vormgegeven, met een modieuze bedieningshendel voor de automaat. De hendels aan de stuurkolom en verschillende knoppen zullen Volvo-rijders logischerwijs direct herkennen, maar verder vaart Geely behoorlijk zijn eigen koers.

De Bin Yue is 4.330 mm lang, 1.800 mm breed en 1.609 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.600 mm. Daarmee ligt de auto qua maatvoering dichter bij ‘tussenmodellen’ als de Toyota C-HR dan bij échte B-segmenters als de Renault Captur. Qua aandrijflijnen is de Bin Yue net zo modern als zijn uiterlijk doet vermoeden. Geely monteert zijn nieuwe 1.0TD-benzine-driecilinder als basismotor. Dit blokje helpt het nieuwe model aan 136 pk en 205 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. In China zorgt dat voor een theoretisch verbruik van 1:18,9. Wie meer vermogen wil, kan opteren voor de 1.5-versie, die naar verluidt dezelfde motor heeft die ook in de XC40 T5 Twin Engine huist. Dat betekent 180 pk en 255 Nm, een 0-100-tijd van 7,9 seconden en een theoretisch verbruik van 1:16,4. Wie voor deze motor kiest, hoeft bovendien niet meer zelf te schakelen, want het blokje wordt gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling.

Geely doet nog geen concrete uitspraken over exportmarkten, maar laat wel vallen dat de Bin Yue over de hele wereld is getest en aan alle moderne veiligheidseisen voldoet. De auto beschikt dankzij adaptieve cruisecontrol, een rijstrookassistent en de vaardigheid om zelf van rijstrook te wisselen zelfs over enige autonome eigenschappen.