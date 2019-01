Geely blikt vooruit op elektrische sedan

Geely toont een schimmige afbeelding waarop een sedan te zien is. Volgens de Chinese gigant is de auto een volledig elektrische sedan die is overgoten met een designtaal die het bedrijf in de toekomst op al zijn elektrische auto's gaat toepassen.

Opvallend gegeven: volgens Geely is deze nieuwe sedan hét model waarmee het zijn avonturen in landen buiten China gaat aanjagen. Dan iets over de designtaal. Volgens Geely zijn de koplampen ontworpen "[...] rond het woord 'Yi', het Chinese woord voor één". Wat daar precies mee wordt bedoeld, zal later misschien duidelijk worden. Binnenkort wordt de volledige auto uit de doeken gedaan.