Een gebruikte auto van een particulier kopen geeft doorgaans minder zekerheden dan de aanschaf van een occasion bij een autobedrijf. Een AutoWeek-lezer schrijft ons dat de dochter van zijn kennis een gebruikte Renault Clio kocht van een particulier die na een week al kuren vertoonde: lawaai in de versnellingsbak en een airco die niet meer werkt. De verkoper geeft niet thuis, wat kan zij nu doen?

AutoWeek-lezer Gerrit Beunk uit Oss nestelde zich achter zijn toetsenbord, omdat hij begaan is met het automobiele leed van een bekende: “De dochter van een kennis van mij heeft een gebruikte Renault Clio gekocht bij een particulier. Al na een week lekte die koelvloeistof, begon de versnellingsbak lawaai te maken en werkte de airco niet. De verkoper geeft niet thuis, ondanks dat hier iets is verkocht wat niet deugt, lijkt mij. Kan zij daar nog wat mee? Want met deze auto wil ze liever niet verder.”

Bewijslast ligt bij koper

Dit is een ideale vraag voor Sjaak Drinkenburg, lid van het Diagnose-panel van AutoWeek en juridisch expert bij DAS: “Dit gaat lastig worden nu hier géén sprake is van consumentenkoop (dit zou wél zo zijn indien dochterlief de auto van een professionele autohandelaar had gekocht). Wat je precies van een gebruikte auto mag verwachten, is afhankelijk van onder andere de betaalde prijs, de staat van onderhoud, de kilometerstand, de leeftijd en alle overige omstandigheden die aan de orde zijn bij het sluiten van de overeenkomst. Is er bijvoorbeeld een aankoopkeuring gedaan of niet, is onderzoek gedaan naar de (onderhouds)historie van de auto of niet, is de prijs redelijk, zijn er mededelingen gedaan en/of garanties gegeven door de verkoper en dergelijke. Als je bijvoorbeeld kunt aantonen dat de verkoper van deze gebreken op de hoogte was, maar dit bewust niet heeft gemeld, dan zou je deze daar nog wel op kunnen aanspreken, tenzij het bij aankoop klip en klaar was dat de auto deze gebreken bezat of had kunnen bezitten, gelet op leeftijd, kilometerstand en staat van onderhoud. De bewijslast ligt bij jou als koper: jij zult moeten aantonen dat de gebreken bij verkoop en levering al aanwezig waren.”