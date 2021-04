Gaat de elektrische Genesis Mint Concept in productie?

Kia heeft met de e-Niro al even een goed scorende EV op de menukaart staan en later dit jaar breidt het merk - dat ook een elektrische Soul in het schap heeft - zijn EV-gamma uit met de EV6. Hyundai heeft naast de elektrische versie van de Ioniq en de Kona Electric straks de excentrieke Ioniq 5 in de showrooms staan. Zowel Kia als Hyundai breidt de komende jaren uit met tal van andere EV- en Ioniq-modellen. Dan is er Hyundai's nog niet in Europa aanwezige luxemerk Genesis, dat onlangs zijn eerste elektrische auto voorstelde: de Electrified G80. Op korte termijn komt Genesis met nog een nieuw elektrisch model, een EV6- en Ioniq 5-achtige die al eens in camouflagepak is betrapt. Meer Koreaans EV-nieuws? Het zou zomaar kunnen! Het lijkt er namelijk op dat de in 2019 gepresenteerde en wel heel eigenwijs vormgegeven Mint Concept een vervolg krijgt.

De Genesis Mint die twee jaar geleden in New York schitterde, was in elk opzicht een bijzondere auto. Het compacte coupé-achtige studiemodel had niet alleen een brutaal snuitje en een opvallend vormgegeven achterkant, maar ook opvallende 'portiertjes achter'. Achter de reguliere voorste portieren zaten namelijk kleine omhoog scharnierende kleppen die toegang gaven tot de bagageruimte achter de voorstoelen. De Mint was namelijk een tweezitter. Genesis gaf destijds aan met zijn expressieve Mint "de vorm van een stadsauto opnieuw uit te vinden." Of en wanneer de auto in productie zou gaan, hield Genesis nog voor zich. AutoWeek heeft in de database van het World Intellectual Property Organization (WIPO) patentfoto's opgedoken die er mogelijk op wijzen dat de Mint Concept geen eenmalige exercitie blijft.

De auto op deze korrelige patentplaten is overduidelijk de Genesis Mint, al lijken de verhoudingen net even anders. Dit kan te maken hebben met het feit dat auto's op dergelijke patenttekeningen wel vaker anders van vorm zijn. Wie de Mint Concept nog op het netvlies heeft staan, ziet dat de Mint op deze tekeningen niet gelijk is aan de nu twee jaar oude concept-car. Op de voorschermen zijn namelijk op stokjes geplaatste camera's toegevoegd die als zijspiegels fungeren en die op de in 2019 getoonde Mint Concept ontbraken. Er is ook iets opvallends aan de hand met de registratie zelf. De patenttekeningen zijn namelijk ingediend door Kia's hoofdkantoor. Opvallend, de Mint was namelijk een Genesis. Daar komt bij dat patentplaten die betrekking hebben op Genesis bij het WIPO normaliter door Hyundai worden ingediend.

Of dat betekent dat de Mint onder de vlag van Kia een vervolg krijgt? Wie zal het zeggen. Zowel Hyundai als Kia is de laatste jaren niet vies van excentriek autodesign. Beide merken lanceren de komende jaren diverse nieuwe EV's. Een compact model met een extravagant voorkomen zou daarbij zeker passen en ook Genesis kan een dergelijke auto gezien de beloofde komst naar Europa wellicht best kunnen gebruiken.

Zouden jullie warm worden van een productieversie van de Mint Concept? Laat het ons weten in de reacties!