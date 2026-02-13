Het zal weinigen zijn ontgaan: de Olympische Winterspelen zijn begonnen en op het moment van schrijven,zijn de eerste Nederlandse medailles gewonnen. Wij thuisblijvers willen ons eveneens van onze sportiefste kant laten zien, dus gaan we deze week op zoek naar een sportwagen. We hebben drie ultrasportieve occasions met klinkende namen voor 60k!

Sportieve vierwielers heb je in diverse soorten en maten. Ditmaal aandacht voor relatief compacte topsporters. Waarom? Stel dat je favoriete medaillekandidaat in een of andere finale staat, dan wil je niet alleen snel naar Milaan of Cortina d’Ampezzo kunnen rijden, maar ook wendbaar zijn in de krappe Milanese straten tijdens het shoppen en uiteraard op de bergpassen ernaartoe. En dat mag wat kosten: zo’n €60.000 geven we uit, want ja: de Winterspelen zijn slechts eens in de vier jaar en wie weet hoe de wereld er dan uitziet …

Alpine A110 Legende - 2019 - 33.685 kilometer - €61.950

Na het verscheiden van de Renault Alpine A610 in 1994 bleef het ruim twintig jaar stil rond deze iconische modelnaam. In 2018 werd Alpine nieuw leven ingeblazen en ging het op eigen benen staan, al waren en zijn de familiebanden met Renault nog altijd duidelijk. De vroegere nationale racekleur van Frankrijk was blauw (net als zilver voor Duitsland, rood voor Italië, groen voor Groot-Brittannië en bijvoorbeeld geel voor België), zodat we een moderne Alpine - de A110 - in die lakkleur zoeken. Bij de merkdealer - en tevens Renault Sport-specialist - in Nijkerk staat deze geïmporteerde Alpine A110 die de afgelopen zeven jaar relatief weinig asfalt heeft gezien en hoopt dat de eerste Nederlandse eigenaar daar verandering in brengt. Een jaar Bovag-garantie maakt deel uit van een uitgebreid afleverpakket dat €795 kost.

Het relatief lage gewicht - hij weegt nog geen 1.100 kilo - maakt in combinatie met een geblazen middenmotor de kleine Fransman tot een gave rijdersauto. De turbo moet even opspoelen voordat de hel losbreekt, maar dan jankt de 1.8-viercilinder met veel enthousiasme in de toeren. Door de korte versnellingen - een zeventraps EDC-transmissie met dubbele koppeling waarvan schakeltijd en reactie op de flippers mooi direct is - ben je actief met de techniek bezig, wat de pret verhoogt. Gas los en de neus duikt, waardoor de achterkant om wil gaan. Gas erop en de achterkant hervindt z’n grip. Dat spelletje werkt verslavend en omdat de A110 nooit oncontroleerbaar uitbreekt - vanwege het gebrek aan veel massa - is het zowel sensationeel als - relatief - veilig. Een heerlijk scheurijzer om bergwegen mee aan te vallen.

De A110 is een pure tweezitter en bagageruimte is er niet veel. Deze Legende zit met onder meer leren bekleding, navigatiesysteem, ledverlichting, verwarmbare zetels, een audiosysteem van Focal en carbonafwerking in het interieur goed in z’n spulletjes, qua bouwkwaliteit en bedieningsgemak is er ruimte voor verbetering.

Signalement

Merk Alpine

Type A110 Legende

Bouwjaar februari 2019

Kilometerstand 33.685

Vraagprijs €61.950

Waar te koop? Renault-dealer Van Ramshorst, Nijkerk

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.798 cc, turbo

Max. vermogen 185 kW/252 pk bij 6.000 tpm

Max. koppel 320 Nm bij 2.000 tpm

Leeggewicht 1.098 kilo

Bagageruimte 196 l

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 13,9 (WLTP)/1 op 16,1 (NEDC)

0-100 km/h 4,5 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Porsche 718 Cayman - 2018 - 98.505 kilometer - €59.900

Qua afmetingen en motorvermogen lijkt de A110 een tussenmaatje te zijn: meer sportwagen dan bijvoorbeeld de tweeling Subaru BRZ/Toyota GT86, maar een Porsche Cayman zit daar net weer boven. Zeker wat nieuwprijs betreft, gebruikt liggen de kaarten anders. En omdat de Cayman vaak werd afgeschilderd als ‘de betere 911’, is zo’n Duitser uiteraard ook een ideale kandidaat om op onze eigen manier onze jongens en meisjes te supporteren! Bij een Bovag-bedrijf in Bergeijk treffen we deze Porsche 718 Cayman aan; eveneens import, maar gelukkig voorzien van Porsche Approved-garantie. Ietsje ouder dan de Alpine, een stuk meer op de teller en (slechts) iets milder geprijsd. Dat komt, zoals gezegd, doordat de Cayman net een half maatje groter is: iets meer binnenruimte, een bijzonder goede afwerking en ergonomie, en een motor die met 300 pk krachtiger is. Dat alles maakt de Cayman óók bijna 250 kilo zwaarder, zodat de pk/gewichtsverhouding net wat minder gunstig is. Het gevolg is een hoger verbruik (maar daar let je bij dit soort vierwielers minder op), en omdat er ‘Porsche’ op staat, zullen de gebruikskosten eveneens op een hoger plan liggen.

Daar krijg je wel veel voor terug. De Cayman schiet werkelijk uit de startblokken, wat mede te danken is aan de uitstekende PDK-bak. Wel kent deze vrij lange verhoudingen, zodat de beleving minder is dan in de A110: het gaat allemaal heel gemakkelijk heel hard. Deze occasion is van veel opties voorzien, waaronder de elektronische PASM-schokdemperregeling. Misschien een fractie minder comfortabel, maar niet hinderlijk en met veel controle. Minder rol, hoge bochtsnelheden, goede feedback in de besturing, meer tractie: op het circuit toont de auto zijn ware aard en is daar beter dan de A110. Maar op de openbare weg? Daar zijn z’n capaciteiten minder volledig aan te spreken. Dat maakt de 718 wellicht de betere auto, maar de A110 de leukere.

Signalement

Merk Porsche

Type 718 Cayman

Bouwjaar augustus 2018

Kilometerstand 98.505

Vraagprijs €59.900

Waar te koop? Auto Kanen, Bergeijk

Technische gegevens

Motor 4-cil. boxer, 1.988 cc, turbo

Max. vermogen 220 kW/300 pk bij 6.500 tpm

Max. koppel 380 Nm bij 2.150 tpm

Leeggewicht 1.340 kilo

Bagageruimte 425 l

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 11,2 (WLTP)/1 op 12,7 (NEDC)

0-100 km/h 4,9 s

Topsnelheid 275 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW M2 Competition Coupé - 2019 - 17.619 kilometer - €59.950

Allemaal leuk en aardig die tweezitters, maar wat als je eens meer passagiers mee wilt nemen of meer bagageruimte wenst? Dan staat in Almere deze BMW M2 voor je klaar. Die heeft niet alleen een achterbank waar twee - niet al te grote - personen op kunnen plaatsnemen, maar die bank is ook in delen neerklapbaar, waardoor de bagageruimte die in standaard-trim al een fatsoenlijke 390 liter bevat, verder vergroot kan worden. Onder de kap aan de voorzijde is het (eveneens) smullen: hier huist die zalige 3.0-zescilinder lijnmotor die dankzij twee turbo’s het vermogen op een indrukwekkende 410 pk brengt. Een en ander zorgt er wel voor dat de Beier bijna 50 procent meer gewicht in de schaal legt dan de A110.

Getoond model komt uit 2019, kwam het jaar erop naar ons land en heeft sindsdien één eigenaar gehad die er blijkbaar meer níet dan wél mee reed. Zonde, want juist zo’n Competition biedt heel veel kunstjes op rij- en driftgebied die de auto misschien nog niet eens heeft kunnen tonen. Zo is de bediening van de rijmodi afkomstig van de M4 en niet van de reguliere M2. Dat betekent dat je niet alleen kunt kiezen uit enkel Comfort, Sport en Sport Plus, maar ook de scherptegraad van besturing, motor, uitlaatsysteem en de transmissie met dubbele koppeling kunt regelen. Het gevolg: het rijgedrag is speelser dan dat van de standaard-M2 en tegelijkertijd legt hij meer vastberadenheid aan de dag. De motor reageert bijzonder gretig op gasbevelen, bouwt snel turbodruk op bij middelhoge toerentallen en laat zich met veel precisie doseren. De daadkrachtige besturing laat de bestuurder daarbij de keus: wenst hij/zij bij actief bochtenwerk een neutrale achterzijde, een voorzichtige drift of - als hij/zij de moed heeft - een volledig dwarse achterkant. Wel oppassen voor wagenzieke passagiers!

Signalement

Merk BMW

Type M2 Competition Coupé

Bouwjaar mei 2019

Kilometerstand 17.619

Vraagprijs €59.950

Waar te koop? KHAN Premium Car Sales B.V., Almere

Technische gegevens

Motor 6-cil. in lijn, 2.979 cc, bi-turbo

Max. vermogen 302 kW/410 pk bij 5.250 tpm

Max. koppel 550 Nm bij 2.350 tpm

Leeggewicht 1.525 kilo

Bagageruimte 390 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 0 kilo

Gem. verbruik 1 op 10,9 (NEDC)

0-100 km/h 4,2 s

Topsnelheid 250 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Welke sportwagen verdient van jou een gouden medaille?

Toen we dit artikel afrondden, had Nederland drie gouden medailles in de pocket, uiteraard allemaal behaald op het ijs. Met dit trio sportievelingen kan het ook heerlijk ‘schaatsen’ zijn, maar dan op asfalt. Maar welke van deze drie verdient van jou de gouden medaille? Of heb je een outsider? Laat het ons weten!