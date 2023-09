Fransen tanken mogelijk ook in 2024 nog onder prijsplafond

In Frankrijk zijn automobilisten bij tankstations van TotalEnergies nu nooit meer dan €1,99 kwijt per liter reguliere brandstof. Dat prijsplafond blijft mogelijk volgend jaar ook nog van kracht. Minister Bruno Le Maire (Financiën) roept het Franse olieconcern daartoe op.

Olieconcern TotalEnergies stelde begin dit jaar een prijsplafond in voor brandstof. Daardoor stijgen de prijzen voor benzine en diesel nooit verder dan €1,99. Alleen premium-brandstoffen kunnen duurder zijn. Dat prijsplafond zou volgend jaar ook van kracht moeten blijven, zo pleit de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire. Daarmee moeten de prijzen aan de benzinepomp ook in 2024 betaalbaar blijven nu de inflatie in Frankrijk nog altijd hoog ligt.

TotalEnergies kondigde eind augustus al aan er tot het einde van het jaar mee door te gaan. Vorige week zei de topman van het concern, Patrick Pouyanné, te overwegen het prijsplafond naar volgend jaar door te trekken. "Het is aan Patrick Pouyanné om deze beslissing te nemen, maar ik verwelkom de keuze die Total de afgelopen maanden heeft gemaakt", zegt Le Maire daar nu over. Hij vertrouwt er wel op dat de topman 'rekening houdt met de moeilijkheden van onze landgenoten', voegde Le Maire daar aan toe.

Le Maire probeert op allerlei manieren de kosten voor de inwoners in zijn land omlaag te brengen. Zo heeft hij ook gesprekken gevoerd met grote voedingsproducenten als Unilever en Nestlé over het verlagen van hun prijzen. De prijzen in Frankrijk lagen in augustus 5,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldde Europees statistiekbureau Eurostat eind vorige maand. Ter vergelijking: in Nederland kwam de inflatie in augustus volgens Eurostat uit op 3,4 procent.

En Nederland?

In ons land dreigen de brandstofprijzen volgend jaar juist verder op te lopen. Het demissionaire kabinet wil in januari een eerdere accijnsverlaging terugdraaien. Daardoor wordt benzine nog eens 21 cent per liter duurder en diesel 13 cent. Op basis van de huidige adviesprijzen in Nederland, die doorgaans alleen gevraagd worden langs snelwegen, zou een liter Euro 95 dan meer dan €2,40 gaan kosten. Ook diesel komt dan ruim boven de €2 uit. Onder meer de ANWB, MKB-Nederland en pomphoudersorganisaties willen dat het demissionaire kabinet ingrijpt om te voorkomen dat autobrandstoffen nog duurder worden, waardoor automobilisten financieel in de knel komen.