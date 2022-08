Fransen kunnen straks voor 100 euro een EV leasen

Tal van Europese landen proberen elektrische auto's met subsidies financieel aantrekkelijker te maken. In Nederland hadden we dit jaar voor nieuwe elektrische auto's tot €45.000 de €3.350 aanschafsubsidie, die ook te gebruiken was bij het private leasen van een EV. In Frankrijk gingen ze nog een stapje verder, want kon de aanschafsubsidie tot wel €6.000 oplopen. Sinds 1 juli is dat iets verlaagd, waardoor de Fransen nu nog maximaal €5.000 subsidie kunnen krijgen. Er is echter alweer een nieuw plan in de maak om de EV-markt er aan te wakkeren. De Franse overheid wil dat men al voor €100 per maand een EV kan leasen.

De Franse minister van 'budget', Gabriel Attal, kondigt tegenover LCI aan dat de regering zo snel mogelijk een subsidieapparaat wil optuigen om dat mogelijk te maken. Volgens hem zijn EV's momenteel ondanks de bestaande subsidie 'nog steeds heel duur'. Een bedrag van €100 per maand moet echter voor een groot deel van de Fransen goed te doen zijn. Bovendien zijn mensen volgens Attal dan maandelijks minder kwijt aan het leasen van een EV dan wat ze nu uitgeven aan benzine.

Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het precies in zijn werk zal gaan en wat de voorwaarden zijn. Er zijn in Frankrijk nu al elektrische auto's te leasen voor net iets meer dan €100 per maand, zoals bijvoorbeeld de Dacia Spring. Dan heb je wel direct een langdurig contract met een vrij beperkte kilometrage per jaar. Om het aantrekkelijk genoeg te maken, zal de Franse overheid waarschijnlijk ook flinke korting moeten subsidiëren op meer aantrekkelijke leasecontracten die nu nog fors meer dan €100 per maand kosten.