Fransen kochten in juni meer nieuwe auto's dan vorig jaar

In Nederland was juni qua verkoop van nieuwe auto's nog verre van geweldig, maar in Frankrijk staat het er stukken beter voor. Daar werden zelfs meer auto's verkocht dan een jaar geleden.

Hoewel de verkoop van nieuwe auto's in Nederland wat terugveert, blijven we over juni gezien nog altijd 39,3 procent achter ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In Frankrijk is het een heel ander verhaal. Daar werden in juni 233.818 nieuwe auto's geregistreerd, een groei (!) van 1,24 procent ten opzichte van juni 2019. Dat meldt Bloomberg op basis van cijfers van CCFA. De Fransen hielden al rekening met cijfers die 'bijna op oud niveau' zouden zijn, maar het pakt dus zelfs nog wat gunstiger uit. Subsidies vanuit de overheid om nieuwe auto's aantrekkelijker te maken worden genoemd als belangrijke aanjager.

De grootste winnaar in het hele verhaal is Renault. Dat zag in juni namelijk de verkoop van haar auto's met maar liefst 6,5 procent groeien. Daarbij was de Renault Clio afgelopen maand zelfs de best verkochte auto van Europa. Bij concurrent PSA zullen ze minder tevreden zijn. Dat concern zag de verkopen met 9,1 procent slinken vergeleken met juni 2019. De Franse Sales-topman van Renault, Ivan Segal, geeft volgens Reuters aan dat de verwachting is dat de verkoopgroei ook in het derde kwartaal voort zal zetten. Positieve ontwikkelingen dus, al wordt er over heel 2020 nog wel een forse daling van zo'n 20 procent verwacht.