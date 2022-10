Foxconn onthult Foxtron Model B en Model V

Elektronicaproducent Foxconn ontwerpt tegenwoordig ook elektrische auto's en doet dat onder de naam Foxtron. Het merk presenteert nu twee nieuwe: de Model B en de Model V, een hatchback en een pick-up. Daarnaast laat het de productierijpe Model C aan de wereld zien, die vanaf volgend jaar in Taiwan van de band rolt.

Waar we eerder verwachtten dat Foxconns auto's onder een andere vlag op de markt zouden komen, blijkt nu dat het eigen label van de fabrikant - 'Foxtron' - ook op de wegen zal verschijnen. Die naam prijkt namelijk op de productieversie van de Model C, die Foxconn meebrengt naar de Hon Hai Tech Day. Dat is de jaarlijkse show die Foxconn - dat elders ook wel bekendstaat als Hon Hai Technology Group - nu voor de derde keer organiseert. Vorig jaar presenteerde het daar de Model C, Model E en Model T, waarvan de laatstgenoemde een elektrische stadsbus is. Nu voegt het de Model B en Model V aan zijn portfolio toe.

EV van formaat ID3

De Foxtron Model B is een 4,3 meter lange hatchback in de geest van de MG 4 Electric en de Volkswagen ID3. De auto staat op een ingekorte versie van het platform van de Model C, is met een Cw-waarde van 0,26 aerodynamisch vrij efficiënt en moet daardoor een afstand van zo'n 450 km kunnen bereiken op een acculading. Ter opfrissing: de Model C, die zijn basis dus deelt met de B, is een middelgrote SUV met zeven zitplaatsen en een vermeend bereik van 700 km.

Naast een hatchback presenteert Foxconn de Foxtron Model V, een elektrische pick-up met een maximaal trekgewicht van 3.000 kg en een dubbele cabine. Die auto moet ervoor zorgen dat de Taiwanese markt niet alleen bij Foxtron terecht kan voor personenauto's, maar ook voor bedrijfsvervoer. Het merk ambieert overigens ook op andere plaatsen dan slechts op de thuismarkt auto's te verkopen. Of het dat ook onder de Foxtron-noemer zal doen, valt te bezien. Ander groot nieuws van Foxconn schuilt namelijk in een verdere concretisering van zijn CDMS-businessmodel.

Eigen modellen niet de core business

CDMS staat voor Contract Design and Manufacturing Service. Het moet Foxconns belangrijkste bedrijfstak worden, waarbij het bedrijf voor andere automerken auto's zal ontwerpen en produceren. Een eerste stap om dat te faciliteren, maakt het met zijn tevens nieuwe HHEV.OS software-platform. Met behulp daarvan maakt de fabrikant het gemakkelijker om veel verschillende modellen te ontwerpen, zonder voor elke paar nieuwe modellen geheel andere platforms te hoeven ontwikkelen.

Reken er dus maar op dat er binnen no-time elektrische auto's met Foxconn-technologie rondrijden - ook op de Europese wegen. Al is het maar om de vele samenwerkingen die het merk eerder al aanging. De Model C, die binnenkort dus in productie gaat, zal niet naar Europa komen. Wel begint het merk de leveringen ervan in thuisland Taiwan binnenkort. Daar worden de eerste Foxtrons volgend jaar de weg op gestuurd.