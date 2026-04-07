Fors meer nieuwe elektrische auto's verkocht in Duitsland

Hoogste niveau sinds augustus 2023

Opel Grandland Electric
Duitsers kochten in maart ruim 66 procent meer nieuwe elektrische auto's dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is fors gestegen vanwege de sterk gestegen benzineprijzen, meldt de Duitse nationale autoriteit voor motorvoertuigen. In totaal werden er in maart 71.000 elektrische voertuigen geregistreerd.

Het aantal verkochte elektrische voertuigen ligt op het hoogste niveau sinds de 87.000 verkochte exemplaren in augustus 2023. In februari van dit jaar werden er 43.000 elektrische auto's verkocht.

Adviesbureau EY ziet, naast de brandstofprijzen, ook de nieuwe staatssubsidies tot 6000 euro per auto, als reden dat de verkopen flink zijn toegenomen. Toch kiest de meerderheid van de Duitse kopers nog steeds voor auto's met een verbrandingsmotor. In maart werden er in totaal 294.000 nieuwe auto's verkocht.

