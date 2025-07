Er worden steeds meer auto-onderdelen hergebruikt in plaats van vervangen door nieuwe exemplaren. Dat blijkt uit onderzoek van Actronics.

Er worden dit jaar 20 procent meer zogenoemde 'refurbished' auto-onderdelen gebruikt dan vijf jaar geleden. Volgens Actronics is dat aan diverse ontwikkelen toe te schrijven. Zo worden nieuwe auto's én auto-onderdelen steeds duurder, waardoor het financieel aantrekkelijker kan zijn om voor hergebruik te kiezen. Ook zijn revisietechnieken verbeterd en hechten steeds meer mensen en bedrijven extra waarde aan duurzaamheid en circulariteit.

Het financiële aspect zal ongetwijfeld vooral een doorslaggevende rol spelen bij veel mensen. Niet gek, want volgens Actronics kunnen hergebruikte onderdelen gemiddeld tot wel 84 procent goedkoper zijn dan nieuwe. De verwachting van het bedrijf is dat hergebruik in de toekomst een steeds grotere rol speelt.

Actronics zette ook wat prijzen van nieuwe en gereviseerde onderdelen naast elkaar. Daarin zijn enkele opvallende verschillen te zien. Zo kost bijvoorbeeld een nieuw (waarschijnlijk new old stock) instrumentenpaneel voor een Ford Focus Mk2 maar liefst €1.052,27, terwijl volgens Actronics een gereviseerd exemplaar al voor €159 leverbaar is. Heb je een nieuw ABS nodig voor je Volkswagen Golf V, dan kun je zomaar bijna €1.700 kwijt zijn, terwijl een hergebruikt exemplaar €199 kost. Dat scheelt aanzienlijk.