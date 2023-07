Terwijl naast Circuit Zandvoort de omgewaaide bestelauto's weer rechtgezet worden, presenteert de Formule 1 de kalender voor volgend jaar. De ervaring leert wel dat de Formule 1 na de presentatie van de eerste kalender voor het volgende jaar er nog wel eens wat aan sleutelt, maar het geeft in elk geval al een aardig beeld van hoe het seizoen 2024 eruit zal zien.

Het seizoen begint al behoorlijk vroeg, namelijk in het weekend van 29 februari tot en met 2 maart. Dan is, net als dit jaar, de seizoensopener in Bahrein. Een week later is het dan al de beurt aan de GP van Saoedi-Arabië. Opvallend is dat Japan al veel vroeger in het seizoen is dan gewoonlijk, dat is namelijk al de vierde bestemming, vlak na Australië. De Formule 1 wil een logistiek wat logischer schema aan gaan houden. Na Japan is het daarom tijd voor de GP van China, mocht die dit jaar eindelijk weer wel echt door kunnen gaan. Van een handig reisschema lijkt vervolgens in mei en juni niet zoveel terecht te komen, want na China staat Miami op de planning, gevolgd door enkele Europese bestemmingen met dan ineens weer Canada ertussen.

Net als dit jaar is de GP van Nederland de eerste na de zomerstop. Ook valt op dat de GP van Azerbeidzjan pas na de zomerstop plaatsvindt, die is dus in zekere zin gewisseld met de GP van Japan. Zoals we het gewend zijn eindigt het jaar in Abu Dhabi. Dat is begin december, dus het wordt al met al niet alleen een druk, maar ook een lang seizoen.

Formule 1 kalender 2024