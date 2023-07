Formule 1 houdt zomerstop: waarom en wat houdt het in?

Voor Formule 1-fans is het de komende weken even slikken, want na een drukke maand juli is er even een aantal weken helemaal geen actie meer. Het is nu zomerstop, maar waarom last de F1 die eigenlijk in? En wanneer is het weer voorbij?

Zondagmiddag werd voor het laatst de finishvlag gezwaaid voor een wat langere tijd. De 'zomerstop' is begonnen. In feite is dat gewoon een zomervakantie voor het gros van het Formule 1-personeel en voor het personeel van de teams, maar er zit een reglementair verhaal achter.

Waarom is er een zomerstop?

Om te beginnen willen de mensen die in de Formule 1 werken wel eens vakantie houden. Ze reizen al het grootste deel van het jaar de hele wereld over en werken soms op de meest bizarre tijden. Ook het personeel in de fabrieken van de F1-teams werkt vaak het grootste deel van het jaar ook 's avonds en in de weekenden onvermoeibaar door om hun renstal vooruit te helpen. Even een beetje pauze daarvan is op zijn tijd wel welkom.

Het is zelfs verplicht. De FIA heeft voorgeschreven dat de F1-teams in juli of augustus gedurende veertien aaneengeschakelde dagen (zelf te bepalen welke) een volledige 'shutdown' moeten implementeren. Dat houdt in dat ze in die periode niet aan de auto's mogen werken, maar bijvoorbeeld zelfs geen vergaderingen mogen houden. Wel mogen ze, mits de FIA goedkeuring heeft gegeven, schades herstellen.

Hoe lang duurt de zomerstop?

De zomerstop duurt voor de teams dus minstens twee weken. Voor de coureurs is het vaak met twee weken wel weer gedaan, daarna worden ze bijvoorbeeld weer in de simulator verwacht of zijn er mediaverplichtingen. Voor de fans duurt de zomerstop een stuk langer, want bijna een maand lang staan de auto's stil. Van 31 juli tot en met 24 augustus is er geen actie in de Formule 1, al begint het op 24 augustus al wel weer een beetje met de mediadag op Circuit Zandvoort. Vrijdag 25 augustus is het dan echt weer zover en gaan de auto's de baan op voor twee vrije trainingen, zaterdag 26 volgen de derde vrije training en de kwalificatie. Zondag 27 augustus doven om 15 uur de lichten voor de Grand Prix van Nederland.