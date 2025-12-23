'Fords nieuwe EV-platform vooralsnog niet voor Europa'

Ford brengt in de komende jaren nog zeker twee nieuwe elektrische modellen op de markt in ons deel van de wereld, waarvoor het bij Renault de technische basis leent. Die volgen op de reeds bestaande elektrische Fords op Volkswagen-basis, de Explorer en Capri. Doet Ford zelf ook nog wat op technisch vlak met EV's? Jazeker, natuurlijk zijn er de Puma Gen-E en Mustang Mach-E, maar in de VS heeft Ford nu ook zelf een modulaire EV-basis ontwikkeld. Daar hoeven wij hier voorlopig echter niet veel van te verwachten.

Automotive News bericht op basis van uitspraken van Fords Europese baas Jim Baumbick en Ford-topman Jim Farley dat er voorlopig geen Europese plannen zijn voor deze basis. Zeg nooit nooit, maar nu liggen ze er in elk geval niet. Baumbick licht toe dat dat namelijk 'heel veel geld gaat kosten' en dat het een flinke technische onderneming zou zijn. Mogelijk doelt hij daarbij op het klaarstomen van Europese fabrieken voor de productie van EV's op de eigen basis. Voor Europese modellen aankloppen bij andere fabrikanten is simpelweg eenvoudiger. Het past in het beeld dat Ford niet zoveel moeite meer wil steken in de Europese markt.

Toch is het opvallend. Het nieuwe EV-platform is namelijk juist bedoeld voor kleinere en meer betaalbare EV's. In dat licht zou het geknipt kunnen zijn voor Europa. Een middelgrote pick-up bijt het spits af met deze basis en dat is nou niet direct een auto waarmee je in Europa massa's naar de showroom trekt, maar uiteraard blijft het niet bij dat model. We zijn benieuwd wat er nog meer aan zit te komen en of er op den duur toch ook wat tussen zit voor Europa.