Ford voert hervormingen door in Europa

Vorig jaar voerde Ford heftige wijzigingen door in zijn Amerikaanse productstrategie door zich voornamelijk te richten op SUV's, pick-ups en de Mustang. Nu laat Ford ook weten dat het in Europa zijn doelen herziet. Dat heeft mogelijk ingrijpende gevolgen voor duizenden werknemers.

Ford zegt in het kader van hervormingen in Europa te gaan overleggen met vakbonden en andere belanghebbenden. Ford Europe heeft een Europese transformatie voor ogen die het bedrijf op korte en lange termijn winstgevender moet maken. Daar hoort helaas het wegsnijden van wat Ford omschrijft als "[...] overtollige arbeidskrachten." In de officiële mededeling zegt Ford niet om hoeveel ontslagen het gaat, maar Reuters heeft het over 'duizenden banen'. Op moment van schrijven heeft Ford Europe zo'n 53.000 werknemers in dienst.

De Europese hervormingen hebben niet alleen betrekking op het werknemersbestand. "We nemen daadkrachtige besluiten om Ford in Europa te hervormen," zegt Steven Armstrong, vice president Ford Europa, Midden-Oosten en Afrika, in een verklaring. "We investeren in voertuigen, diensten, segmenten en markten die onze winstgevendheid het beste ondersteunen."

Ford geeft verder aan het Europese modellenaanbod "[...] minder complex" te maken. Welke modellen er precies gaan verdwijnen, is nog niet bekend. Maar het is aannemelijk dat er een streep gaat door auto's als de S-Max en de Galaxy, MPV's die in Nederland eerder al van de verkooplijsten werden gehaald. Ford geeft aan dat elke personenauto vanaf de Focus en daarboven een geëlektrificeerde versie krijgt. Het gaat dus om mild-hybrids, plug-ins of volledig elektrische versies. Daarnaast zegt Ford te investeren in SUV's en noemt daar specifiek de EcoSport, Kuga en Edge bij. Buiten Europa gebouwde modellen als de Mustang, de al genoemde Edge, een een nieuwe SUV die in april wordt gepresenteerd blijven samen met een in 2020 te onthullen elektrische SUV met 'Mustang-invloeden' op de groene lijst staan.

Ford zegt verder dat zijn fabriek in het Franse Bordeaux, waar het automatische transsmissies maakt, in augustus dit jaar zijn deuren sluit. Wordt zegt te gaan overleggen met vakbonden over het stoppen van de productie van zowel de C-Max als de Grand X-Max die in Saarlouis in Duitsland worden gebouwd. Het segment krimpt en Ford ziet daarin geen andere uitweg. Ook Ford Sollers, een joint-venture die Ford in Rusland heeft, wordt heroverwogen. Daarnaast zegt Ford dat de hervormingen van invloed gaan zijn op het hoofdkantoor van Ford in het Verenigd Koninkrijk en het hoofdkwartier van Ford Credit Europe in het Engelse Essex. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de Brexit.