Terwijl Ford het leveringsgamma in Europa de afgelopen jaren heeft versoberd, is het aanbod van het merk elders juist uitgebreid. De Ford Edge bestaat bij ons al jaren niet meer, maar de modelnaam is nog volop in leven. Vandaag keert de Ford Edge terug op het AutoWeek-podium, want de SUV is vernieuwd.

Fiesta, Focus en Mondeo. Het zijn drie uiterst bekende modelnamen die je tegenwoordig niet meer in de showrooms van Ford tegenkomt. Het modellengamma van Ford is weliswaar uitgebreid met modellen als de Capri en Explorer, maar is in andere delen van de wereld veel uitgebreider. We nemen het leveringsgamma van Ford in China als voorbeeld. Daar voert Ford de Ranger, F-150 en Mustang, maar ook een specifiek voor de lokale markt ontwikkelde Bronco,de Mondeo, Mondeo Sport, de 'echte' Explorer, de internationale Bronco, de Kuga, de Equator, Equator Sport én de Ford Edge L. Die laatste werd in 2023 gepresenteerd en heeft alleen met zijn naam een link met de Edge die tussen 2016 en 2019 in Nederland werd geleverd. Die Edge L is vernieuwd.

De Ford Edge L is 5,01 meter lang en heeft een wielbasis van 2,95 meter. De minimaal 1.950 kilo zware SUV is daarmee slechts enkele centimeters korter dan de 'grote Explorer'. De Edge L staat een trede lager op de statusladder. De vernieuwde Edge L heeft een nieuwe neus met vernieuwde en hoekiger vormgegeven bumpers. De verticale uitlopers aan weerszijden van de koplampen zijn korter en aan de achterzijde verhuist de kentekenplaat van de achterklep naar de achterbumper. De Edge L is in China leverbaar met een derde zitrij. De Edge L komt met een hyrbide aanrijflijn met 2.0-viercilinder, al is de SUV er ook met een 2.0 zónder elektrohulp.

De Edge L is een creatie van het samenwerkingsverband dat Ford in China met Changan heeft. De Edge L komt niet naar Europa. Niet elke 'Chinese Ford' blijft echter in China. Onlangs bracht Ford in Europa de Transit City op de markt, feitelijk de Ford-versie van een Chinese bestelbus van Fords andere joint-venturepartner: Jiangling Motors.