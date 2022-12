‘Ford ‘ver-Amerikaanst’ in Europa, Focus na 2025 weg’

Als we het Duitse Automobilwoche mogen geloven, is Ford zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Ford is in autoland al vele jaren een bijzonderheid. Het is immers van huis uit Amerikaans, maar in Europa zie je daar over het algemeen eigenlijk niets van terug. De modellen die hier worden gevoerd, zijn de laatste decennia steevast voor en door Europeanen en in Europa ontwikkeld, meer specifiek in Duitsland.

Het lijkt er echter op dat dit gaat veranderen. Dat is geen schokkend nieuws, want de huidige Ford Mustang Mach-E is daar al een uitstekend voorbeeld van. Fords eerste elektrische SUV ontleent zijn naam en wat uiterlijkheden van Fords grootste Amerikaanse icoon en is desalniettemin een echte wereldauto, die ook in Europa met succes wordt gevoerd.

Als we goed tussen de regels door lezen bij Automobilwoche, is dat in feite wat er met Ford als merk moet gaan gebeuren. De modellen worden mondialer en in zijn marketing-uitingen én in de praktijk zal Ford meer en meer op de Amerikaanse ‘roots’ gaan bouwen. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat modellen zowel in de VS als in Europa worden gevoerd, maar wel dat we het Europese Ford en het Amerikaanse Ford meer en meer als één bedrijf zullen gaan herkennen.

Daar hoort ook een zekere mate van avontuur bij, een hang naar vrijheid en avontuur. Denk meer stoere SUV’s, pick-ups en terreinwagens. En minder betaalbare modellen, zoals het verdwijnen van de Fiesta al onomstotelijk duidelijk maakt. Na Fords B-segmenter is het naar verluidt in 2025 de beurt aan het C-segment, als de productie van de Focus stopt. In plaats daarvan krijgen we een aantal elektrische modellen voorgeschoteld, die op het MEB-platform van Volkswagen zullen rusten. Een gedetailleerder kijkje in de elektrische toekomst van Ford kregen we al eerder, toen er negen nieuwe EV’s werden aangekondigd.