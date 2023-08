Ford Transit Custom Nugget: kamperen met elektrokracht

Volkswagen komt met een splinternieuwe en ditmaal op de T7 Multivan gebaseerde California. Die California moet nog onthuld worden, maar we weten al dat hij met een plug-in hybride aandrijflijn beschikbaar komt. Dat is voor de Volkswagen California nieuw, maar Ford troeft het model wel mooi af. Dat presenteert namelijk nu al zijn nieuwe kampeerautoversie van de Transit Custom en ook die wordt straks onder meer met een plug-in hybride aandrijflijn geleverd. Volkswagen komt eerst nog met een Conceptversie van de California.

Jarenlang werden de door Westfalia ontwikkelde Nugget-campers op basis van de eerdere generaties van de Ford Transit Custom door Westfalia geleverd, maar vanaf nu biedt Ford ze ook zelf aan. De nieuwe Nugget-kampeerauto is zoals gezegd gebaseerd op de Transit Custom. Hij komt in diverse smaken op de markt. De Nugget Titanium komt als eerste. Die heeft een 170 pk sterke EcoBlue-dieselmotor en een hefdak. Bestellen kan al per direct, de eerste exemplaren komen in het voorjaar van 2024 beschikbaar. Binnen nu en een jaar volgen de overigen uitvoeringen en motorversies. Op de plug-in hybride variant moet je dus nog even geduld hebben. Het zal dus nog even de vraag zijn of Ford eerder dan Volkswagen met een plug-in hybride kampeerauto komt, maar Ford heeft 'm in ieder geval eerder gepresenteerd. De plug-in hybride Transit Custom Nugget krijgt een 2,5 liter grote benzinemotor en een 11,8 kWh (netto) groot accupakket. Samen met de elektromotor is de aandrijflijn goed voor 233 pk. Ook komen er versies met vierwielaandrijving. Lekker voor in de bagger.

Uiteraard profiteert de Transit Custom Nugget van de nieuwigheden die de nieuwe Transit Custom biedt. Zo heeft de Nugget een digitaal instrumentarium, een 13-inch display waar Ford's SYNC 4-software op draait en zaken als Android Auto- en Apple CarPlay-connectiviteit. Systemen als intelligente adaptieve cruise control, een rijbaanassistent, dodehoekdetectie, Reverse Brake Assist en 360-graden-camera's zijn daarbij ook leverbaar.

De Ford Transit Custom Nugget heeft wat Ford en Westfalie een 'multi-zone'-indeling noemen. Volgens Ford moet je zelfs "[...] met twee opgestelde tweepersoonsbedden door de cabine kunnen bewegen, een maaltijd koken of in en uit het voertuig stappen zónder elkaar te storen." De draaibare voorstoelen zijn verwarmbaar en ook de achterbank met drie zitplaatsen is elektrisch verwarmbaar. De kampeerauto heeft een L-vormig keukenblokje compleet met een koelkast, lades en een geïntegreerde kookplaat en spoelbak. Meer kampeergemak komt in de vorm van een opklapbaar matrasgedeelte om de hoofdruimte in 'de keuken' te vergroten. De achterbank staat op rails en je moet deze met één hand eenvoudig kunnen ombouwen tot bed. Een douche met zowel koud- als warmwaterfunctie is voortaan standaard. De Transit Custom Nugget heeft handige opbergplekken voor de meegeleverde buitentafel en -stoelen en heeft rolgordijnen. Een 5G-modem? Van de partij, net als inductieladers, led-interieurverlichting, een hellingsensor en een applicatie die je smartphone omtovert tot afstandsbediening om diverse interieurfuncties mee te bedienen.