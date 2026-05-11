Ford verkoopt heel wat modellen met Transit in de naam. Van de compacte E-Transit Courier tot de aan de Volkswagen Caddy gerelateerde Transit Connect en de Transit Custom die als basis dient voor de Volkswagen Transporter. Dan is er ook nog zoiets als de full-size Transit, het model dat je wat formaat betreft kunt vergelijken met de Volkswagens Crafter van deze wereld. Van de meeste Transits bestaat ook nog eens een personenautoversie, waarbij het Transit-deel van de naam wordt vervangen door 'Tourneo'. Er is nu nog een nieuwe Transit: de Ford Transit City.

De Ford Transit City is feitelijk de Ford-versie van een Chinese bestelbus: de JMC E-Fushun. Samen met JMC heeft Ford in China een joint-venture die diverse bedrijfswagens produceert. De Transit City en zijn Chinese basis komen dus niet helemaal uit de lucht vallen.

De Transit City komt beschikbaar in twee lengte- en twee hoogtematen. Er is een 'korte en lage' L1H1-bestelbus en een zowel langere als hogere L2H2-versie. Ook komt er een chassis-cabine variant in lengtemaat 'L2'. Het laadvolume van de grootste versie is 8,5 kubieke meter, het maximaal laadvermogen bedraagt 1.235 kilo.

Ongeacht de gekozen variant is de Ford Transit City 150 pk sterk en heeft hij een 56 kWh LFP-accu. Die maakt een bereik van tot 254 kilometer mogelijk. Snelladen kan met 87 kW. Ook is er maar één uitrustingsniveau. Die heeft geen naam en biedt standaard een 12,3 inch infotainmentsysteem, airco, een verwarmbare bestuurdersstoel, een achteruitrijcamera, Apple CarPlay- en Android Auto-connectiviteit en zaken als parkeersensoren voor en achter.

De Ford Transit City kost als chassis cabine €29.900. Als bestelbus in de maat L1H1 kost hij €30.900, de L2H2-versie kost €33.100. Ter vergelijking: de E-Transit Custom is er vanaf €44.390. De voordeligste E-Transit Custom biedt een bereik van 370 kilometer en kan met 125 kW snelladen. Hij is duurder, maar biedt dan ook meer.