Ford Thunderbird (2004) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De naam Ford Thunderbird was decennialang een vaste waarde in Fords aanbod in de Verenigde Staten, tot in 1997 het doek viel voor het model, dat in vele verschillende verschijningsvormen was gebouwd. Daarna zou het een paar jaar duren voordat Ford nog één keer een generatie van de Thunderbird presenteerde, die gelijk werd overgoten met een dikke retrosaus. Ook in dit deel van de wereld zie je dat 'terugblikmodel' af en toe wel eens ergens opduiken en dus ook op deze foto's.

Het was in 1953 Fords antwoord op de toen nét geïntroduceerde allereerste Chevrolet Corvette: de Ford Thunderbird. Waar de Corvette een sportauto diende te zijn, was de Thunderbird dat uitgesproken niet. De allereerste 'T-bird' was weliswaar een tweezits cabrio, maar dan specifiek bedoeld om je van anderen te onderscheiden - een 'distinction car' - en niet zozeer een auto voor de sportievere rijders van de jaren vijftig. Waar de Corvette altijd een tweezitter bleef, kwam de Thunderbird er dan ook al snel met een andere carrosserievorm.

Hoewel het model pas sinds 1955 werd geproduceerd, kwam de tweede generatie er al in 1958. Dat was een auto met meer zitplaatsen. Daarbij werd gelijk een trend geboren, want bíjna alle generaties Thunderbird die nog zouden volgen, zouden slechts een paar jaar in productie blijven. En elke generatie was telkens weer net even anders: sommige hadden een vast dak, andere waren er alleen als cabrio en slechts één generatie was er met vier in plaats van twee deuren. Daarbij scharnierden de achterste portieren aan de achterkant, suicide doors dus.

In totaal passeerden tot 1997 maar liefst tien generaties de revue, waarbij alleen de laatste van die tien wat langer in productie was: die werd al in 1989 geïntroduceerd. Van 1955 tot en met 1989, een tijdspanne van 34 jaar, dacht Ford negen verschillende Thunderbirds nodig te hebben om het model up-to-date te houden. Veelal hadden ze achtcilinders onder de kap - tot 7,5 liter groot - maar ook enkele zescilinders kwamen eraan te pas.

Een gemis

Toen was het 2002 en leek het merk de Thunderbird-naam in zijn assortiment te missen, na bijna vijf jaar zonder te hebben gekund. Met een vleugje nostalgie introduceerde het daarop de elfde (!) Ford Thunderbird, een retromodel , want dat werd rond die tijd hip. Met twee ronde kijkers, een langwerpige grille met afgeronde uiteinden en een rank achtereind moest de auto doen terugdenken aan de allereerste Thunderbird, de genoemde 'distinction car'.

Voor onder de kap van de nieuwe – en uiteindelijk állerlaatste – Thunderbird was er natuurlijk maar een optie: er moest weer een V8 in. Daarvoor klopte het merk aan bij Jaguar. Deze Ford deelt zijn basis met onder meer de Jaguar S-type. Aanvankelijk was de V8 een ongeveer 250 pk sterk exemplaar, maar na een update in 2003 had de auto zo'n 280 pk. De elfde Thunderbird was van 2002 tot 2005 in productie, dus ook als het aankomt op de duur van de levensloop deed hij zijn voorgangers eer aan.

Het exemplaar op de foto's komt uit 2004 en werd vermoedelijk nieuw geleverd in de VS. In 2020 werd de auto ingevoerd in Nederland, waarna hij eerst een tijdje lijkt te zijn ingezet als zakelijke youngtimer. De huidige eigenaar mag zich sinds een maand of vier zo noemen en voor diegene is het te hopen dat de zomer na een snikhete juni en een kletsnatte juli nog een zonnig staartje krijgt. Met het dak naar beneden is het immers het gemakkelijkst om met de Thunderbird over te komen als 'gedistingeerd' bestuurder.

We denken overigens dat er ooit nog zomaar eens een twaalfde generatie Ford Thunderbird zou kunnen komen, want de modelnaam leent zich uitstekend voor een EV en oude namen afstoffen voor het nieuwe tijdperk is óók hip. Maar of dat weer een ranke cabrio wordt ...