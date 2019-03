Ford teast nieuwe Kuga

Op 2 april trekt Ford het doek van de volledig nieuwe derde generatie Kuga, een SUV die al diverse keren in camouflagetrim op deze site is verschenen. Het huidige model werd in 2012 gepresenteerd en werd in 2016 voor het laatst gefacelift.

De nieuwe Kuga krijgt designelementen van de Focus mee, iets dat onder andere tot uiting komt in de op de 'overkapping' geschreven modelnaam van de auto. Onderhuids maakt de nieuwe Kuga waarschijnlijk gebruik van het C2-platform, Fords nieuwe platform dat zijn debuut beleefde in de nieuwe Focus. Verwacht meer interieurruimte dankzij een met ruim 5 centimeter toegenomen wielbasis. Ook op motorenvlak verwachten we overeenkomsten met de Focus. Reken op de komst van een 1,5-liter driecilinder als basismotor, een krachtbron die de huidige 1.5 met vier cilinders vervangt. Daarnaast komt van de auto ook een plug-in hybride beschikbaar. Ook zetten we in op de komst van een of meerdere varianten met mild-hybrid techniek. Volgende week meer!