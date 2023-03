Ford start ‘Latitude AI’ voor autonome technologie

Latitude AI is in bijna alles de directe opvolger van Argo AI. Dat is niet gek, want in die onder-onderneming heeft Ford in de afgelopen jaren flink geïnvesteerd. Argo was een samenwerking tussen Ford en Volkswagen, maar heeft het ondanks alle investeringen niet overleefd. De officiële verklaring daarbij is dat de merken geen heil (meer) zien in de volledig autonome auto. Het grote verschil tussen Argo en Latitude is dan ook dat laatstgenoemde geen volledige autonomie lijkt na te streven. Wel wil Latitude AI, waarmee Volkswagen overigens niets te maken heeft, zich richten op geavanceerde rijhulpsystemen die het bij bepaalde omstandigheden wel degelijk mogelijk moeten maken om de handen van het stuur en de ogen van de weg te halen. Denk daarbij aan snelwegen, al dan niet in de file. Het doel: ‘reizen veiliger, minder stressvol, plezieriger en minder tijdrovend maken’.

Latitude AI heeft 550 medewerkers, die volgens Ford allemaal al ervaring hebben in dit vak. Niet gek, want het gaat om de 550 mensen die eerder onder de vlag van Argo AI bezig waren met soortgelijke vraagstukken. Latitude opereert vanuit de VS, meer specifiek Dearborn in Michigan en Palo Alto in Californië.