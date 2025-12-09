Ford heeft in Renault een nieuw merk gevonden waarvan het een EV-platform kan lenen. Er komen zeker twee elektrische Fords aan die techniek van Renault gebruiken.

Ford verkoopt momenteel twee elektrische personenauto's die minder Ford en vooral Volkswagen zijn: de Explorer en de Capri. Beide EV's staan immers op het MEB-platform van Volkswagen. Nu heeft Ford in een ander Europees merk een ideale kandidaat gevonden om techniek van te lenen: Renault. Er komen zeker twee elektrische modellen van Ford die op een platform van Renault staan.

De twee nieuwe en nog naamloze elektrische modellen van Ford komen op 'het Ampere-platform' van Renault te staan. Daarvan kennen we al diverse varianten. Zo zat het voorheen CMF-B EV-geheten AmpR Small-platform onder de Renault 4, 5, Twingo en Nissan Micra en komen we de AmpR Medium-variant tegen onder bijvoorbeeld de Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Nissan Ariya en Alpine A390.

Informatie over de positionering van de twee EV's, geeft zowel Ford als Renault nog niet. Wel zien we een gapend gat in het B-segment, Ford zou er slim aan doen om de Fiesta nieuw leven in te blazen als technisch neefje van de Renault 5. Daarnaast zou de Ford Focus een directe opvolger kunnen gebruiken, al vult de Ford Explorer EV enigszins het gat dat dat model achter zich liet. De nieuwkomers worden door Ford ontworpen en samen met Renault Group ontwikkeld. Ze zouden in ieder geval 'authentiek Ford-dna' krijgen. De eerste van de twee nieuwe elektrische Fords wordt begin 2028 verwacht.

Maar er is meer. Zo gaan Renault en Ford ook kijken of ze op het gebied van bedrijfswagens kunnen samenwerken. Momenteel is Volkswagen de bedrijfswagenpartner van Ford.